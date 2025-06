Bruce Willis od dłuższego czasu nie pojawia się już na ekranach kin ani w serialach. Aktor zmaga się z demencją czołowo-skroniową oraz afazją, które znacząco wpływają na jego codzienne funkcjonowanie. Choć niektórzy mieli nadzieję, że stan gwiazdora się poprawia, najbliżsi aktora zdementowali te doniesienia, podkreślając jednocześnie, że mimo wszystko w życiu Bruce’a nie brakuje ciepła i radości.

Bruce Willis poważnie choruje. Rumer Willis opowiedziała o stanie zdrowia ojca

Willis ma dziś 70 lat. Choroba aktora sprawia, że ma trudności m.in. z rozpoznawaniem bliskich. Mimo wszystko może liczyć na silne wsparcie rodziny: obecnej żony Emmy Heming-Willis, córek oraz byłej ukochanej - Demi Moore. Niedawno głos w sprawie stanu zdrowia aktora zabrała Rumer Willis, najstarsza córka aktora. W rozmowie z magazynem "People" wyznała, że jej ojciec wciąż reaguje emocjonalnie na wizyty bliskich, szczególnie wnuczki Louette. "Nawet mój tata, biorąc pod uwagę wyzwania, z którymi się zmaga, za każdym razem, gdy jedziemy do niego z wizytą, rozpromienia się, jest bardzo podekscytowany i bardzo miły dla niej. Moja rodzina jest dla niej niesamowita. Czuję się bardzo szczęśliwa, a ona ma ogromne szczęście (...)" - wyjawiła.

Bruce Willis mierzy się z demencją. Emmy Heming odniosła się do plotek na temat męża

Podobne słowa padły z ust Emmy Heming - żony aktora. Na Instagramie stanowczo odniosła się do medialnych doniesień, które sugerowały, że Bruce "nie ma już w sobie radości życia". "Nagłówki w mediach głoszą, że w moim mężu nie ma już radości. Zapewniam, że to dalekie od prawdy. Niektórzy mogą jednak poczuć przerażenie, czytając coś takiego. Społeczeństwo i wszyscy ci, którzy tworzą te głupie nagłówki, powinni przestać straszyć innych ludzi. Przez to osoby, które usłyszą diagnozę jakiejś choroby neurodegeneracyjnej, są przekonane, że to koniec, że ich życie właśnie się skończyło. A to nieprawda" - napisała stanowczo. Emma podkreśliła także, że dzięki statusowi męża ma dostęp do najlepszych ekspertów i stara się dzielić wiedzą z innymi. "Mam dostęp do najwyższej klasy ekspertów dzięki temu, kim jest Bruce. Wiem, że to przywilej. Tym bardziej nie chcę zatrzymywać tej wiedzy dla siebie... Mam rozgłos i zasoby, których inni nie mają" - powiedziała podczas konferencji w Las Vegas.