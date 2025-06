8 czerwca media obiegły zaskakujące informacje ze świata sportu. Michał Probierz odebrał Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitana. Na reakcję piłkarza nie trzeba było długo czekać. "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał Robert Lewandowski w mediach społecznościowych. Ta sytuacja wzbudziła spore zainteresowanie, czego wynikiem są liczne memy.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki wprost o decyzji Lewego. Co za słowa

Robert Lewandowski podjął ważną decyzję. Internauci publikują memy. "Niech rozsądzi ustawka w lesie"

Memiarze nie przegapili zamieszania w kadrze. Afera z Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem w rolach głównych stała się inspiracją do powstania kolejnych memów. "Teraz kluczowe pytanie, czy Zieliński będzie dłużej kapitanem niż Trzaskowski prezydentem" - czytamy na jednym z obrazków. "Niech rozsądzi ustawka w lesie", "Do rana może się zmienić", "Jest pierwszy exit poll" - nawiązano do wyborów prezydenckich. Nie zabrakło także wspólnych zdjęć Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego z niezadowolonymi minami. "Musk i Trump w domu", "Kiedy wuefista wezwał cię ze starym do szkoły, bo nie umiesz zrobić kopyrtka" - czytamy na obrazkach. Omawiane memy znajdziecie w naszej galerii.

galOtwórz galerię

Marina reaguje na decyzję Roberta Lewandowskiego? Mocne słowa

W mediach społecznościowych Mariny pojawił się wymowny wpis. Wiadomo, że piosenkarka od lat przyjaźni się z Lewandowskimi. "To nie egoizm, gdy: chcesz żyć w zgodzie ze sobą, potrzebujesz czasu dla siebie, pokazujesz, co naprawdę czujesz, nie tłumaczysz się ze swoich decyzji, unikasz ludzi, którzy cię nie lubią, troszczysz się o siebie, masz własne zdanie" - czytamy na jej instagramowym profilu. Decyzję Roberta Lewandowskiego skomentowała także Anita Werner. Zdobyła się na krótki komentarz. "A tymczasem... trzęsienie ziemi w polskiej reprezentacji" - napisała dziennikarka w mediach społecznościowych.