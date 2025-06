Justyna Dobrosz-Oracz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek. Przez lata była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła "Wiadomości". W 2016 roku zrezygnowała w pracy w stacji i związała się z "Gazetą Wyborczą". Po rewolucji na Woronicza ponownie zasiliła szeregi TVP, gdzie prowadzi programy publicystyczne. Dziennikarka w ubiegły weekend wybrała się na wesele znajomych. Zazwyczaj nie pokazuje ujęć ze swojego prywatnego życia, ale tym razem zrobiła wyjątek.

Justyna Dobrosz-Oracz zachwyciła w weselnej kreacji. Komplementom nie było końca

Justyna Dobrosz-Oracz 7 czerwca wybrała się na wesele znajomych i zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia zdecydowała się opublikować w sieci. "Francesca i Pascal - szczęścia! Piękny ślub" - czytamy w opisie. Ceremonia odbyła się w Niemczech. Dziennikarka wybrała na tę okazję malinową sukienkę z wyeksponowanym dekoltem i wycięciami w talii. Kreacja od razu zwróciła uwagę internautów i Justynę Dobrosz-Oracz wręcz obsypano komplementami. "Jak pani pięknie wygląda", "Zjawiskowa i boska" - czytamy w komentarzach.

Justyna Dobrosz-Oracz rzadko mówi o życiu prywatnym. Historia jej miłości jest wyjątkowa

Na jednym ze zdjęć Justyna Dobrosz-Oracz pozuje ze swoim partnerem. Dziennikarka od 2007 roku związana jest z Pawłem Oraczem. Mężczyzna pracuje w branży IT i co ciekawe, para poznała się w wieku 18 lat, ale dopiero po maturze zrodziło się między nimi prawdziwe uczucie.

Przystojny, o ciekawej urodzie, był przyjacielem chłopaka mojej siostry. Potem dowiedziałam się, że pytał o mnie Maćka, ale on go odstraszył: 'Daj spokój, nie masz szans, ona tylko nauka i nauka"

- opowiedziała dziennikarka w rozmowie z magazynem "Pani". Prezenterka wyjawiła, że po maturze dostała się na Uniwersytet Warszawski oraz Wrocławski i wybrała ten w stolicy. To właśnie wtedy dostała tajemniczą korespondencję. "Paweł wysłał do mnie list. Pierwszy i jedyny! Ale wbił mnie w fotel. Już wtedy wiedziałam, że będziemy razem. (...) Po roku stwierdziłam, że albo on przyjedzie do Warszawy, albo nasz związek się nie uda. Rzucił Wrocław, kumpli, całe swoje życie i przyjechał do mnie. Przez pół roku nie powiedziałam rodzicom, że mieszkam z chłopakiem" - wyjawiła dziennikarka. Jak widać, związek pary kwitnie, o czym najlepiej świadczą opublikowane przez Justynę Dobrosz-Oracz zdjęcia.