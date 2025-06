Anita Werner od wielu lat jest związana ze stacją TVN24. Zaistniała w niej od samego początku, czyli od 2001 roku. Kojarzona jest przez widzów przede wszystkim jako prowadząca główne wydanie "Faktów" TVN. Werner aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Na swoim instagramowym profilu zebrała ponad 160 tysięcy obserwatorów. Często komentuje różnego rodzaju wydarzenia społeczne. 9 czerwca zabrała głos w sprawie decyzji Roberta Lewandowskiego.

Zobacz wideo Tak kibice reprezentacji Polski żegnają Kamila Grosickiego i oceniają decyzję Lewandowskiego

Anita Werner skomentowała decyzję Roberta Lewandowskiego. Wystarczyło kilka słów

Portal Łączy nas piłka ostatnio przekazał informację, kto został nowym kapitanem drużyny reprezentacji Polski. "Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy" - napisano. Robert Lewandowski 8 czerwca opublikował oświadczenie. "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - podkreślił w sieci. Jego słowa zostały udostępnione przez ukochaną Annę Lewandowską. Znane osoby również pokusiły się na komentarz w sprawie. Wśród nich znalazła się Anita Werner. "A tymczasem... trzęsienie ziemi w polskiej reprezentacji" - skwitowała na swoim profilu na Instagramie. Zgadzacie się?

Anita Werner miała w planach zupełnie inną karierę. Ta sytuacja zmieniła wszystko

Anita Werner nie zawsze marzyła o karierze dziennikarki. Dawniej planowała zostać modelką. Co więcej, próbowała swoich sił w branży. Rodzice ją wspierali. "Chcieli zawsze poznać i zaakceptować osoby, które zawodowo zbliżały się do mnie w tym nastoletnim okresie: czy to z agencji modelek, czy z produkcji filmu. Kiedy brałam udział w konkursie dla modelek 'The Look of the Year' i miałam wyjechać na eliminacje do innego miasta, jechali ze mną" - wyjawiła Werner w rozmowie z "Women's Health". "Wytłumaczyli mi, że modeling to nie jest zajęcie na całe życie, że powinnam to traktować jako przygodę" - podkreśliła. Nagle wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Mama dziennikarki zmarła na raka piersi. Mimo szybkiej reakcji lekarzy, miała przerzuty do mózgu, kości i wątroby. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Kamil Glik dodał zdjęcia z urodzin Grosickiego. Fani patrzą na buty. "Od żony pożyczył"

