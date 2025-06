Hailey Bieber reaguje na niepokojące wpisy Justina Biebera. Te zdjęcia mówią wszystko

Już od kilku miesięcy coraz głośniej mówi się o poważnych problemach w relacji Justina i Hailey Bieberów. 31-letni piosenkarz regularnie podsyca plotki, publikując niepokojące wpisy na Instagramie. 7 czerwca napisał: "Możesz wskazać na moje wady. Albo możesz rozpoznać swoją własną małą d****ę". Na zdjęciu widać zbliżenia jego twarzy oraz ujęcia w lustrze, co tylko potęguje niepokojący wydźwięk wpisu. Jakby tego było mało, dzień później 8 czerwca wyraźnie odniósł się do problemów w relacji. "Zmęczony związkami transakcyjnymi. Jeśli muszę coś zrobić, żeby być kochanym. To nie jest miłość" - napisał. Hailey Bieber postanowiła zareagować.

Zobacz wideo Justin Bieber skomentował swoje małżeństwo z Hailey Baldwin: "Koniec miłości"

Hailey Bieber reaguje na wpisy Justina Biebera. Koniec tajemnic

Wygląda na to, że Hailey Bieber nie przejmuje się wpisami męża lub postanowiła sprawiać takie wrażenie. W momencie, gdy on wrzuca kolejne niepokojące wpisy, ona postawiła pokazać, jak świetnie się bawi. Na instagramowym profilu żona muzyka dodała serię odważnych zdjęć w stroju kąpielowym. Widać, że modelka miło spędziła czas, wyginając się przed obiektywem i prezentując swoje wdzięki pod różnym kątem. Mimo że Hailey Biebier wrzuciła kilka zdjęć, to jednak na żadnym z nich nie widać Justina Biebera. Nie da się ukryć, że przez to fani mogą odebrać jej publikację jednoznacznie - jako potwierdzenie wszystkich plotek o kryzysie w ich związku.

Przypomnijmy, że w 2024 roku Justin i Hailey zostali rodzicami Jacka. Para wzięła ślub w 2018 roku i jej związek od początku budził duże kontrowersje. Wszystko przez to, że Justin Bieber przez lata był związany i zakochany w Selenie Gomez. Ich nagłe rozstanie i jego związek z Hailey Bieber zbiegł się z dużym załamaniem Seleny. Fani artysty podzielili się wtedy na dwa obozy - jedna grupa kibicowała jego nowej relacji z modelką, druga stanęła po stronie Seleny Gomez i przez lata marzyła o tym, by muzyk do niej wrócił. Wydawało się jednak, że Justin Bieber odnalazł szczęście u boku Hailey. Para regularnie okazywała sobie uczucia publicznie zarówno w swoich social mediach, jak i na medialnych wydarzeniach. Od dłuższego już czasu fani mogą obserwować zmianę w zachowaniu ich idola. Dziwne zdjęcia i posty to jednak nie wszystko. Justin Bieber wyznał bowiem miłość 17-letniej aktorce Arianie Greenblatt.