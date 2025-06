Greta Thunberg dała się poznać jako aktywistka klimatyczna. Pochodząca ze Szwecji 22-latka zyskała międzynarodowy rozgłos. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy rozpoczęła protest pod budynkiem szwedzkiego parlamentu przeciwko władzy, która wówczas nie podjęła działań wobec zmian klimatu, które wynikały z działalności człowieka. Thunberg jest inicjatorką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W 2019 roku została wyróżniona tytułem Człowiek Roku tygodnika "Time". Mało kto wie, że rodzice Grety są znanymi gwiazdami.

Kim są rodzice Grety Thunberg? Mało kto wie, czym się zajmują

Greta Thunberg jest córką Maleny Ernman i Svante Thunberga. Mama aktywistki to znana śpiewaczka operowa. W 2009 roku reprezentowała Szwecję w Konkursie Piosenki Eurowizji z piosenką "La voix". Malena łączy śpiew operowy z innymi gatunkami muzyki. Jest znana z tego, że na scenie lubi polewać się zimną wodą. Tata Thunberg to popularny aktor i producent. Greta ma także młodszą siostrę Beatę, która też występowała na scenie. Kilka lat temu w mediach pojawiały się plotki na temat tego, że to rodzice manipulują Gretą i wykorzystują ją do "własnych celów i karier". Aktywistka sama zabrała głos na ten temat. "Wiele osób lubi rozpowszechniać pogłoski o kimś 'za mną' lub o tym, że mi płacą i mnie wykorzystują. Tymczasem za mną jestem tylko ja. Jestem całkowicie niezależna i reprezentuję tylko siebie. I robię to, co robię, za darmo" - ucięła spekulacje w 2019 roku.

Greta Thunberg próbowała dostać się do Strefy Gazy. Siły izraelskie zatrzymały jacht Madleen

Greta Thunberg wraz z innymi osobami próbowała dostać się do Strefy Gazy. Wyruszyli 1 czerwca. 9 czerwca 2025 roku Jacht Freedom Flotilla Coalition, nazywany również Madleen, został zatrzymany przez siły izraelskie. Kobieta podróżowała wraz z innymi aktywistami z różnych krajów. Greta zamieściła komunikat w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że "zespół został przechwycony i porwany na wodach międzynarodowych siły wspierające Izrael". "Wzywam wszystkich moich przyjaciół, rodzinę i towarzyszy, aby wywarli presję na rząd szwedzki, aby uwolnił mnie i innych tak szybko, jak to możliwe" - przekazała. Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela zabrało już głos na X. "'Jacht selfie' z 'celebrytami' bezpiecznie zmierza ku wybrzeżom Izraela. Oczekuje się, że pasażerowie powrócą do swoich krajów" - czytamy w sieci. ZOBACZ TEŻ: Izraelskie wojsko zatrzymało statek z Gretą Thunberg. "Przedstawienie dobiegło końca"

