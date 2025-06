Will Smith i Lech Wałęsa razem. Sieć eksplodowała od memów

Will Smith po raz pierwszy odwiedził Polskę i od razu stał się bohaterem jednego z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich ostatnich dni. Gwiazdor przyleciał na zaproszenie Omeny Mensah i Rafała Brzóski, by wziąć udział w ekskluzywnej gali charytatywnej. Impreza odbyła się z wielkim rozmachem, a jej celem było zebranie funduszy na działania Fundacji Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation.

Will Smith zapozował z Lechem Wałęsą. Sieć zasypała lawinę memów

Podczas pobytu w Polsce Will Smith zobaczył się z Lechem Wałęsą. Spotkanie byłego prezydenta z hollywoodzkim aktorem odbiło się szerokim echem nie tylko w mediach, ale też w Internecie. Zdjęcia gwiazdora i laureata Pokojowej Nagrody Nobla natychmiast podchwycili internauci. Media społecznościowe zalała fala memów, które, jak to bywa w polskim Internecie - łączyły dowcip z komentarzem społecznym. Jednym z najpopularniejszych stał się tej, odwołujący się do "Facetów w czerni". Inne memy odwoływały się do znanego incydentu z gali Oscarów 2022, kiedy to Will Smith spoliczkował komika Chrisa Rocka za żart z Jady Pinkett Smith. Nie zabrakło też nawiązań do polskiej popkultury. Jeden z memów odnosi się do apelu Gosi Andrzejewicz do Dua Lipy, w którym polska piosenkarka prosi o zaśpiewanie swojego przeboju przez zagraniczną gwiazdę. Memy ze spotkania Willa Smitha z Lechem Wałęsą znajdziecie w naszej galerii.

Will Smith opowiedział o wizycie u Lecha Wałęsy. Podziękował byłemu prezydentowi

Dla Willa Smitha była to pierwsza wizyta w Polsce - i jak sam przyznał -.bardzo udana. "Jestem prawie pewny, że to pierwszy raz, kiedy spotykam kogoś, o kim nauczyłam się w szkole. Dziękuję prezydentowi i laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla za spędzony ze mną czas podczas mojej pierwszej podróży do Polski" - napisał artysta na swoim instagramowym profilu. Lech Wałęsa również skomentował spotkanie na swoim profilu. Były prezydent zamieścił na zdjęcie i krótki komentarz. "Ciekawe spotkanie z Will Smithem" - podsumował Wałęsa na swoim instagramowym profilu.