Włodzimierz Press zyskał ogromną popularność i sympatię widzów dzięki roli czołgisty Grigorija Sakaszwilego w kultowym serialu "Czterej pancerni i pies". To właśnie ta postać przyniosła mu rozpoznawalność i na długo zapisała się w pamięci fanów. Nie rzadko bywa tak, że życie prywatne gwiazd kina wzbudza równie duże zainteresowanie, co ich dokonania zawodowe. Nie każdy jednak wie, że wnuk Pressa stawia pierwsze kroki w aktorskiej karierze i coraz śmielej podąża śladami swojego dziadka.

Kosma Press poszedł w ślady dziadka. Mieli już okazję ze sobą współpracować

Choć Kosma Press, wnuk Włodzimierza Pressa, ma dopiero 15 lat, może pochwalić się już sporym doświadczeniem - zagrał ponad 50 ról dubbingowych, a także pojawił się w filmie "Listy do M. 5". Nastolatek jest synem fotografa Grzegorza Pressa i cenionej aktorki Magdaleny Czerwińskiej. Talent aktorski najwyraźniej odziedziczył po dziadku, z którym miał już okazję współpracować przy dwóch słuchowiskach. - Jeden z nich był o Powstaniu Warszawskim, w którym zagraliśmy dziadka i wnuka, który był łącznikiem. On teraz dużo udziela się głosem póki nie przeszedł mutacji. Skończył 15 lat, więc lada chwila go to czeka. Jeszcze ma głos dziecięcy i zobaczymy czy będzie to chłopięcy, a może już męski. Wspieram jego działania - powiedział dla "Złotej sceny". W listopadzie 2024 roku młody aktor wystąpił również w audiobooku "Imperium słońca" u boku Leszka Lichoty.

Włodzimierz Press z dumą wspiera wnuka i z uznaniem mówi o jego zaangażowaniu. Cała rodzina Kosmy jest silnie związana ze światem sztuki - jego ciotka Tania pracuje w paryskiej szkole filmowej, a ojciec, oprócz sukcesów w fotografii, związał się z aktorką o dużym dorobku artystycznym. - Z synową nigdy nie dane było mi nic nagrać, ale cenię jej warsztat - przyznał Press.

Włodzimierz Press poznał miłość życia na planie serialu

Włodzimierz Press trafił na plan serialu "Czterej pancerni i pies" przypadkiem. Zgodził się wziąć udział w zdjęciach próbnych do produkcji głównie ze względu na obiecaną zapłatę. Wypadł jednak tak dobrze, że zaproponowano mu jedną z głównych ról. Co więcej, właśnie na planie poznał miłość swojego życia - Renatę. - Zakochałem się jak wariat - wspominał w jednym z wywiadów aktor. Para pobrała się w 1966 roku i od tamtej pory są razem. Doczekali się dwojga dzieci: syna Grzegorza, który został fotoreporterem i córki Tanii, która pracuje jako lingwistka. CZYTAJ CAŁOŚĆ: Na planie serialu "zakochał się jak wariat". Są razem już niemal 60 lat