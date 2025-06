Ewa Dałkowska nie żyje. Legendarna aktorka miała 78 lat

Ewa Dałkowska była znakomitą aktorką, która wystąpiła m.in. w "07 zgłoś się", "Przejściu", "Ojcu Mateuszu", "Sprawie Gorgonowej" oraz "Bez znieczulenia". W 2023 roku zagrała w hicie Netfliksa - "Teściowie 2". Niestety od jakiegoś czasu Ewa Dałkowska zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Minge wspomniała o kryzysie. Zaskakujące słowa o "wyroku śmierci"

Nie żyje Ewa Dałkowska. Przekazano wieści o pogrzebie

Informację o śmierci Ewy Dałkowskiej potwierdzili dla Onetu bliscy z jej otoczenia. Nowy Teatr, w którym występowała, pożegnał aktorkę w poruszającym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Wspomniano wybitne role Ewy Dałkowskiej. "Dzisiaj odeszła Ewa Dałkowska, wspaniała aktorka, przyjaciółka. Od początku tworzyła zespół Nowego Teatru, współtworzyła jego sens. Będziemy pamiętać jej wielkie role: Ryfkę, Gonerylę, Elizabeth Costello, Henię Gelertner, Izoldę Regensberg. Jeszcze w kwietniu pracowała nad nową rolą" - czytamy. Przekazano także informacje o pogrzebie aktorki. "W piątek 13 czerwca o godz. 12 odbędzie się pożegnanie Ewy w Kościele Św. Huberta w Zalesiu Górnym oraz odprowadzenie na pobliski cmentarz" - czytamy. Aktorkę pożegnał także Maciej Stuhr. "Żegnaj Ewa!" - napisał krótko w mediach społecznościowych. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

Ewa Dałkowska uwielbiała swój zawód. "Teatr na pewno mi w tym pomaga"

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Ewa Dałkowska opowiedziała o tym, co daje jej aktorstwo. "Mam nieposkromioną chęć przeżycia rozmaitych żyć. I taką ciekawość życia, ochotę próbowania czegoś nowego. Teatr na pewno mi w tym pomaga, może dlatego tak się dobrze czuję w tym zawodzie" - mówiła. W 1993 roku w audycji z cyklu "Prywatnie u…" uchyliła także rąbka tajemnicy na temat swojej rodziny. "To jest mój dom: mój syn Ksawery, mój mąż filmowiec (choć wcześniej zdawał egzaminy sędziowskie), dwa psy, kot, ryby. W ogóle w tym domu jest dziesięć gatunków zwierząt, nie licząc psa" - opowiadała Ewa Dałkowska. Nie zabrakło tematu prac domowych. "Dużo potrafię, glazurę kładę na przykład. No i nie odpadają te kafle, są równo położone, więc myślę sobie, że jest dobrze" - opowiadała.