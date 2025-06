Omenaa Mensah od lat działa charytatywnie. Co roku, wraz z mężem Rafałem Brzoską, organizuje galę Top Charity, na której zawsze pojawia się plejada gwiazd. Dzięki temu wydarzeniu filantropka zbiera pieniądze, które później przekazuje na działania charytatywne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak poinformowała celebrytka, w tym roku padł kolejny rekord!

Omenaa Mensah wyjawiła, ile udało się zebrać podczas gali Top Charity 2025

Top Charity to według strony wydarzenia "wyjątkowe spotkanie ludzi o wielkich sercach". Dzięki temu przedsięwzięciu co roku zbierane są miliony, które później przekazywane są na pomoc potrzebującym. W zeszłym roku padło rekordowe 48 mln zł na zbiórce. Jak się okazuje, 2025 rok był jeszcze lepszy, o czym poinformował Rafał Brzoska. "Z aukcji dzieł sztuki i emocji udało się zebrać ponad 28 mln zł" - przekazał poprzez media społecznościowe miliarder. I jak dodał, zgodnie z tradycją - podwoi tę kwotę, co oznacza, że łącznie udało się uzbierać ponad 57 mln zł. Jak uzupełniła jednak Omenaa Mensah, ciągle zliczają uzbierane datki i wpłaty, więc kwota końcowa nie jest jeszcze znana. "Kochanie, zliczamy kolejne dary i wpłaty ponad to i mamy już 60 mln zł. Równa się to 14 mln euro na piękne projekty, które realizujemy. I love you" - napisała na InstaStories celebrytka, uzupełniając informację przekazaną przez męża.

Top Charity 2025. Plejada gwiazd i... występ Willa Smitha!

Tegoroczna gala Top Charity jak zwykle przyciągnęła masę znanych osób. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Anja Rubik, Izabela Janachowska, Cezary i Edyta Pazurowie, Beata Tadla, Rafał Zawierucha, Ewa Chodakowska czy Agnieszka Woźniak-Starak. Nie zabrakło także Małgorzaty Rozenek-Majdan, która zaskoczyła stylizacją. Zaskoczeniem dla gości był z pewnością występ hollywoodzkiego aktora. Na scenie pojawił się bowiem Will Smith, który zaśpiewał specjalnie dla zgromadzonych gości. Gwiazdor amerykańskiego kina pierwszy raz gościł w Polsce. Miał również okazję spotkać się z Lechem Wałęsą, o czym przeczytacie tutaj: Nie do wiary! Lech Wałęsa u boku amerykańskiej gwiazdy. To zdjęcie to hit! Internauci pieją z zachwytu