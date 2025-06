Marta Nawrocka dzień po wywiadzie z synem zabrała głos. Te słowa pójdą w świat

7 czerwca na kanale Daniela Nawrockiego na YouTube pojawił się wywiad z Martą Nawrocką. Pierwsza dama opowiedziała w nim o nowych wyzwaniach, nagłej popularności, a także odniosła się do hejtu skierowanego w stronę jej córki. Dzień po opublikowaniu rozmowy przyszła pierwsza dama zabrała głos w mediach społecznościowych.

Marta Nawrocka przemówiła po wywiadzie z synem. Skierowała słowa do kobiet

Na Instagramie Marty Nawrockiej 8 czerwca znalazł się fragment wspomnianej rozmowy, w którym opowiada o wsparciu kobiet. - Kobiety za Nawrockim to w ogóle szczególne podziękowania im się należą. Za ich wsparcie i właśnie za to, że nie zwątpiły w nas. Mimo tych oszczerstw i tej manipulacji, i tej fali hejtu, tak, która spadła na moje małżonka - już prezydenta elekta. Dziewczyny naprawdę dziękuję wam serdecznie z całego serca za wasze wsparcie i mam nadzieję, że nasze spotkania będą kontynuowane tylko w innym miejscu - mogliśmy usłyszeć w rozmowie. - Serdecznie was już z tego miejsca zapraszam. Jeszcze pamiętajcie dziewczyny, na wrotka musimy pojeździć - dodała. Oprócz nagrania, skierowała kilka słów w opisie postu. "Kochane Kobiety Za Nawrockim - do was kieruję szczególne podziękowania. Byłyście z nami od samego początku i nie zwątpiłyście w nas ani na chwilę. To dopiero początek naszych spotkań - i pamiętajcie o wrotkach!" - napisała przyszła pierwsza dama. Potwierdziła tym samym, że będzie chciała spotykać się z kobietami. Najwyraźniej przyszła pierwsza dama już planuje pierwsze kroki w nowej roli.

Marta Nawrocka w rozmowie z synem. Tak oceniła to ekspertka

Jak oceniła w rozmowie z Plotkiem ekspertka od PR, Marta Rodzik, Nawrocka dobrze wypadła w tej rozmowie. "Rozmowa na kanale pana Daniela Nawrockiego ze swoją mamą - Martą Nawrocką - neutralny grunt i ciepło rodzinne, by jeszcze bardziej przybliżyć się do społeczeństwa" - zauważa specjalistka. Zwróciła również uwagę, że fakt, iż Daniel prowadził tę rozmowę, był niezwykle istotny. "Gesty, jakie wykonywała, były subtelne, myślę, że czuła się swobodniej, ponieważ wywiad prowadził syn" - stwierdziła Rodzik.