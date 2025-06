Marta Nawrocka w lutym tego roku zdecydowała, że na jakiś czas zawiesi swoją pracę, aby móc wspierać męża w czasie trwania kampanii prezydenckiej. 2 czerwca 2025 roku ogłoszono wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich i wbrew wcześniejszym sondażom, to właśnie Karol Nawrocki zwyciężył, tym samym deklasując swojego przeciwnika Rafała Trzaskowskiego. Przyszła pierwsza dama Polski postanowiła opowiedzieć więcej o sobie i udzieliła pierwszego wywiadu po wyborach prezydenckich. Rozmowę przeprowadził jej syn Daniel. Żona nowego prezydenta Polski odniosła się m.in. komentarzy, jakie w sieci pojawiają się na temat jej córki.

Zobacz wideo Nawrocki wygrał wybory. Ta grupa oddała na niego głosy

Marta Nawrocka o hejcie, który wylał się na jej córkę. "Przykre, że pisały to kobiety"

Po wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego w sieci zaczęły pojawiać się komentarze na temat zachowania jego córki. Marta Nawrocka nie rozumie, dlaczego na jej dziecko wylało się tak dużo hejtu. - No bo Kasia stała, tańczyła, wysyłała serduszka, klaskała, cieszyła się, machała flagą. Ja nie widzę w tym nic złego jako matka, czy nawet jakbym obserwowała kogoś obcego w telewizji, dziewczynkę, to pewnie bym powiedziała "ale fajna, mała się cieszy, jest naturalna" - podkreśliła Nawrocka. Żona nowego prezydenta Polski wspomniała, że autorkami nienawistnych komentarzy często są kobiety. - Przykre jest to, że pisały to kobiety, które też pewnie mają swoje dzieci. Też były dziewczynkami małymi. Co siedmioletnie dziecko miało robić na tej scenie? Stać jak posąg? - podkreśliła Nawrocka.

Marta Nawrocka nie odpuści hejterom. "Będę walczyć o to, żeby..."

Przyszła pierwsza dama wspomniała także, że zamierza walczyć z hejtem i chronić córkę. Podejmie pewne kroki. - To, że na małe dziecko wylała się fala hejtu, jest naprawdę przykre. Nie powinno to się wydarzyć i będę walczyć o to, żeby te komentarze zniknęły z sieci, żeby nasza córka jak dorośnie, ani żeby jej koleżanki tego nie pokazały, albo żeby sama tego nie przeczytała, bo to będzie dla niej przykre doświadczenie i może to się odbić na jej psychice - podsumowała.