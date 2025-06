Justin Bieber zaczął karierę będąc jeszcze nastolatkiem. Jego utwory takie jak: "Baby", "Somebody to Love", "Sorry" czy "Boyfriend" raz po raz stawały się światowymi hitami, a sam piosenkarz mógł liczyć na miliony fanek, które śledziły każdy jego krok. Od pewnego czasu celebryta zaskakuje coraz dziwniejszymi wpisami w mediach społecznościowych. Fani są poważnie zaniepokojeni.

Zobacz wideo Justin Bieber skomentował swoje małżeństwo z Hailey Baldwin: "Koniec miłości"

Justin Bieber zmartwił fanów. Proszą, by ktoś mu pomógł

Na profilu piosenkarza na Instagramie pojawiają się coraz to bardziej niepokojące posty, w których umieszcza wiele zdjęć. Można podejrzewać, że Bieber jest na ujęciach pod wpływem substancji odurzających. Fani nie ukrywają, że martwią się o idola, który w sierpniu zeszłego roku został ojcem. 7 czerwca na profilu Biebera pojawił się nowy wpis. Wokalistka napisał: "Możesz wskazać na moje wady. Albo możesz rozpoznać swoją własną małą d****ę". Na większości z opublikowanych fotografii wokalistka przybliża twarz do aparatu lub widzimy go w odbiciu w lustrze. Obserwatorzy biją na alarm. "Niech ktoś pomoże temu człowiekowi", "Stary, co ty wyprawiasz?", "Trudno się na to patrzy", "Proszę, zacznij o siebie dbać", "Stary, przestań zażywać narkotyki, proszę", "Justin, kocham cię, ale proszę, odstaw narkotyki", "Proszę, niech ktoś mu pomoże" - pisali fani, martwiąc się o idola.

Justin Bieber oburzył internautów. Poszło o komentarz pod zdjęciem nastoletniej aktorki

Piosenkarz od lat związany jest z Hailey, z którą doczekał się syna. Ostatnio Bieber zaskoczył, gdy zostawił komentarz pod zdjęciem 17-letniej aktorki, Ariany Greenblatt. Mogliśmy ją zobaczyć w produkcjach takich jak: "Barbie", "Gdy sen nie nadchodzi" oraz "Miłość i potwory". Wokalistka napisał pod jej zdjęciem na Instagramie "Kocham cię", co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. "Co on wyprawia?", "Justin, zapomniałeś, że masz żonę?", "Dlaczego on komentuje zdjęcie 17-latki w taki sposób?", "To bardzo dziwne. Współczuję Hailey" - pisali rozjuszeni internauci w serwisie X. Wielu uważa, że Greenblatt jest podobna do byłej partnerki Biebera, Seleny Gomez. "Ta aktorka to sobowtór jego byłej", "To kopia Seleny"- grzmieli fani piosenkarza.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.