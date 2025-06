Omenaa Mensah i Rafał Brzozka co roku organizują Wielką Aukcję Charytatywną Top Charity. W ubiegłym roku wydarzenie zorganizowano pod hasłem orient baroku i jednym z najbardziej oryginalnych przebrań wyróżniła się Małgorzata Rozenek, która pojawiła się na imprezie z niebieskim statkiem na głowie. 7 czerwca podczas kolejnej edycji wydarzenia celebrytka po raz kolejny zaskoczyła. Tym razem wyjątkowo oryginalnym krojem sukni.

Małgorzata Rozenek znowu zaskoczyła na imprezie ekstrawaganckim krojem sukni

W tym roku Bal Top Charity Art organizowany przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę odbył się w Oranżerii Pałacu Króla Jana III Sobieckiego. Co roku podczas tego wydarzenia najważniejszym elementem wieczoru jest aukcja dzieł sztuki, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Wśród gości co roku pojawiają się największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Małgorzata Rozenek wyjątkowo poważnie traktuje motyw przewodni imprezy, którym była w tym roku astrologia. "Można było inspirować się planetami, gwiazdozbiorami, żywiołami. Ja wybrałam swój własny znak – Bliźnięta. Bo w astrologii nie chodzi tylko o układ ciał niebieskich, ale o język, którym opowiadamy, kim jesteśmy." - napisała w publikacji na Instagramie. Celebrytka znowu zaskoczyła niezwykłą kreacją nawiązującą do tematu. Wybrała sukienkę projektu Katarzyny Konieczki. Celebrytka wyjaśniła, jaki zamysł stał za tym projektem i podkreśliła, co w całym wydarzeniu jest priorytetem.

To forma, która mówi więcej niż słowa. Zainspirowana znakiem Bliźniąt i malarstwem Alfonsa Muchy – rzeźbiarska, symboliczna, złożona. Jak kobieta, która nie mieści się w jednej definicji. A wszystko to w wieczór, w którym liczy się nie tylko to, jak wyglądasz – ale ile dobra możesz zanieść dalej

- czytamy we wpisie.

Tą suknią Małgorzata Rozenek wywołała poruszenie. "Wygląda pani obłędnie"

Suknia Małgorzaty Rozenek to precyzyjnie skrojona ażurowa forma odsłaniająca skórę i swoją strukturą i wyglądem przypominająca skrzydła ważki. Zwieńczeniem jej są dwie głowy wykonane z takiego samego materiału, które nawiązują do znaku zodiaku, jakim są bliźnięta. "Wygląda pani obłędnie", "Ogromne brawa dla wspaniałej projektantki", "Bliźnięta to tez mój znak. Sukienka niesamowita. Prześlicznie Pani wygląda" - czytamy w komentarzach.