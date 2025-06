Już w sierpniu Marta Nawrocka oficjalnie zostanie pierwszą damą. Tym samym po dekadzie zastąpi na tym stanowisku Agatę Dudę. 7 czerwca Daniel Nawrocki zapowiedział rozmowę z mamą. - Drodzy, jestem dzisiaj z moją mamą, naszą przyszłą pierwszą damą "elekt". Co nieco sobie porozmawialiśmy o kampanii, o tym, co po kampanii. Nasza krótka rozmowa pojawi się dzisiaj już w internecie - mogliśmy usłyszeć na nagraniu. - Zapraszamy i pozdrawiamy serdecznie - dodała Nawrocka. Rozmowa jest już dostępna w sieci. Czego mogliśmy się dowiedzieć?

Zobacz wideo Polska wybrała prezydenta - Co to będzie w Belwederze

Marta Nawrocka w rozmowie z synem. Tak się do niej zwracał

I tak jak zapowiadał Daniel Nawrocki, rozmowa z mamą pojawiła się właśnie 7 czerwca na jego kanale na YouTube. Co ciekawe, od razu można było wyczuć, że mama i syn mają luźną relację. Daniel zwracał się do Marty Nawrockiej cały czas "na ty". Przyszła pierwsza dama opowiedziała o tym, że musi się przygotować do nowej roli. - Trzeba się do tego wszystkiego przygotować co nas czeka, naszą całą rodzinę. Wielkie zmiany, wielka odpowiedzialność przede wszystkim - przyznała na początku, a następnie podziękowała wyborcom, którzy oddali głos na jej męża.

Marta Nawrocka o tym, jak wygraną ojca odebrały dzieci

Jak wyjawiła Nawrocka, jest już obecną pod ochroną. Wyżaliła się, że nie może prowadzić auta. - Dzieci też już są pod ochroną - dodała. Jak pociechy zapatrują się na nową sytuację? - Oni są szczęśliwi. Myślę, że jeszcze tak do końca to do nich nie dotarło, co się wydarzyło. Kasia jeszcze chodzi do przedszkola, spotyka się z koleżankami, zaprasza je do domu. Kasia nie zdaje sobie sprawy jeszcze, co się wydarzy. Antek już myśli, gdzie do szkoły pójdzie w Warszawie, no bo wybieraliśmy w Gdańsku. Treningi też będzie miał w Warszawie. Dla niego to będzie duża zmiana. Znajomi zostaną w Gdańsku. Są media społecznościowe, są telefony, pewnie też będą go odwiedzać - opowiedziała przyszła pierwsza dama. Daniel przyznał, że najpewniej też przeniesie się z rodziną. - Ale bez mamusi zamieszkasz? Kto będzie pranie robić? - dopytywała Nawrocka. - To będzie ciężko bez mamusi. Kto mi to pranie pomoże zrobić? - odpowiedział Daniel.