Aneta Glam przez dwanaście lat była związana ze starszym o ponad dwie dekady multimilionerem George'em Wallnerem. Już jakiś czas temu w mediach pojawiały się plotki, że para przechodzi kryzys. Niedawno te informacje się potwierdziły i gwiazda programu "Żony Miami" potwierdziła rozstanie z partnerem. Co ciekawe, mimo zakończenia związku byli partnerzy przez jakiś czas jeszcze ze sobą mieszkali. "Po rozstaniu ja dla niego gotowałam, sprzątałam, spaliśmy razem, prałam dla niego. Organizowałam nawet jego wyjścia na kolacje, nawet wiedziałam, że on idzie na randkę. (...) To jest prawdziwa miłość. Ja właśnie się przekonuję po tym wszystkim, co się wydarzyło, że ja go kocham. Bo to jest właśnie prawdziwa miłość, jeśli twój partner potrzebuje przestrzeni dla siebie. (...) Niech się facet wyszaleje na starość" - wyjawiła Aneta Glam w programie "halo tu polsat". Jak się okazuje, były partner celebrytki już znalazł sobie nowy obiekt westchnień.

Nowa ukochana byłego partnera Anety Glam. "W końcu zakochałam się po uszy w skarbie"

Aneta Glam jeszcze kilka dni temu ze wzruszeniem wspominała rozstanie z ukochanym i mówiła, że nadal coś do niego czuje. Jak się jednak okazuje, były partner celebrytki długo nie cierpiał na samotność i już zdążył znaleźć pocieszenie w ramionach innej kobiety, która opowiada o nowym uczuciu w mediach społecznościowych. Nowy obiekt westchnień milionera to pochodząca z Izraela Mirze Tzur, która właśnie poświęciła George'owi Wallnerowi cały post na Instagramie. Tzur jest wiceszefową przedsiębiorstwa zajmującego się marketingiem oraz płatnościami elektronicznymi. Jest także kojarzona z filmu, bo ma na swoim koncie kilka epizodycznych ról w popularnych produkcjach.

Jestem niesamowicie szczęśliwa. W końcu zakochałam się po uszy w skarbie - jedynym w swoim rodzaju, pełnym ciepła i człowieczeństwa. Urodzinowe życzenie spełnione

- oświadczyła.

Aneta Glam nie chciała komentować plotek. W końcu to ogłosiła

Aneta Glam długo milczała na temat problemów w swoim związku. Mimo że już od miesięcy spekulowano o kryzysie, to celebrytka dopiero w marcu potwierdziła rozstanie. "Mimo że nadal się kochamy i szanujemy, to oboje poszliśmy innymi drogami. Ja i George 31 grudnia postanowiliśmy się rozstać. Było to dla nas szokiem. Od jakichś dwóch lat wiedzieliśmy, że to się szykuje, szczególnie po tym, jak wyjechał w tę podróż długą, na dwa lata, na Pacyfik. (...) Zaczął mieć inne priorytety" - powiedziała w rozmowie z serwisem Party.