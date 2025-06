Od jakiegoś czasu Miley Cyrus tworzy związek z Maxxem Morando - perkusistą zespołu Liily. Mimo to od czasu do czasu zdarza jej się wspomnieć o byłym mężu. Choć zwykle stara się unika bezpośrednich komentarzy na temat Liama Hemswortha, teraz postanowiła z niego zażartować.

Miley Cyrus zażartowała z Liama Hemswortha. Te słowa mu się nie spodobają

W ostatnim odcinku podcastu "Every Single Album" Miley Cyrus mówiła o różnych etapach swojej kariery. W pewnym momencie wspomniała także o pracy nad filmem "Ostatnia piosenka" z 2009 roku - to właśnie wtedy poznała Liama Hemswortha. Skorzystała więc z okazji, by zażartować z byłego męża. Stwierdziła, że ten "ciągle dostaje rykoszetem", co najprawdopodobniej odnosiło się do powracających w mediach plotek o jego rzekomej niewierności. - To tam poznałam Liama, za którego później wyszłam za mąż i o którym napisałam mnóstwo piosenek... Tak a propos dostawania rykoszetem - powiedziała. Nie była to jedyna zaczepna uwaga w odcinku - artystka wspomniała też o Nicku Jonasie, swoim dawnym chłopaku, którego po rozstaniu postrzegała jako "palanta". - On też wciąż dostaje za to rykoszetem - zażartowała, po czym zaznaczyła, że mimo dawnych spięć nadal darzy Nicka sympatią i obecnie mają dobre relacje.

Miley Cyrus i Liam Hemsworth zaczęli być parą w 2010 roku. Ich związek nie należał do najstabilniejszych - przeżywali wiele rozstań i powrotów. Zaręczyli się w 2012 roku, ale ostatecznie na ślub zdecydowali się dopiero w grudniu 2018 roku. Jak się później okazało - rozstali się jeszcze przed pierwszą rocznicą. Hemsworth obecnie spotyka się z modelką Gabriellą Brooks.

Miley Cyrus napisała piosenkę o byłym mężu? Fani nie mają wątpliwości

Choć Cyrus rzadko porusza temat byłego męża publicznie, wiele jej piosenek odnosi się do ich związku. Jednym z takich utworów jest "Muddy Feet", który wzbudził podejrzenia fanów, że może mówić o zdradzie, jakiej miał dopuścić się Liam Hemsworth. "I pachniesz perfumami, których nie kupiłam / Teraz wiem, dlaczego zasłaniasz zasłony / Wynoś się z mojego domu". Więcej przeczytasz tutaj: Miley Cyrus w nowej piosence znów uderza w byłego męża. "Wyp***dalaj z mojego domu". Mocne? To posłuchajcie dalej