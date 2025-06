Lech Wałęsa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków za granicą. Były prezydent w 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, przez co kojarzony jest przez ludzi z całego świata. Polityk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często zamieszcza zdjęcia ze spotkań z różnymi osobami. Tym razem Wałęsa zapozował u boku znanego aktora. Internauci ruszyli do komentowania.

Zobacz wideo Wałęsa zmuszony do zakończenia przemówienia. "Jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo"

Lech Wałęsa u boku Willia Smitha. Tak skwitowali to internauci

Już niedługo Lech Wałęsa wyruszy w podróż po Stanach Zjednoczonych - zawita również w Kanadzie. Zanim jednak wyleci za ocean, znalazł czas na spotkanie ze znanym aktorem. Na profilu byłego prezydenta na Facebooku pojawiło się zdjęcie z Willem Smithem podpisane jako: "Ciekawe spotkanie". Jak dowiadujemy się z opisu, spotkanie odbyło się dzięki polskiej firmie produkującej rum. Internauci od razu rzucili się do komentowania. Zauważali, że Wałęsa jest bardziej szanowany za granicą niż w kraju. "Na całym świecie szanują Pana jako symbol wolności i Solidarności. Tylko w Polsce część zmanipulowanego społeczeństwa zdaje się nie rozumieć, że bez Pana dziś moglibyśmy wciąż żyć w komunizmie", "Wszyscy pana doceniają tylko większość nie w Polsce. Super spotkanie. To świetny aktor. Swoją drogą trochę zazdroszczę panie prezydencie", "Wszędzie szanowany, tylko tak mało u nas" - czytamy pod postem.

Lech Wałęsa rusza w trasę po Stanach Zjednoczonych. Tyle trzeba zapłacić, by go spotkać

Już 31 sierpnia odbędzie się pierwsze spotkanie z Lechem Wałęsa w USA. Były prezydent Polski zawita do Los Angeles. Będzie można go spotkać również m.in. w Seattle, Houston oraz Pittsburghu. W październiku zawita również do m.in. w Chicago, Miami oraz Nowego Jorku. Jego trasa potrwa do 30 października i zakończy się cyklem trzech spotkań w Kanadzie. Łącznie odbędzie się 28 wydarzeń z udziałem laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Ile trzeba zapłacić, by spotkać Wałęsę? Bilety podzielono na trzy rodzaje - VIP, Preffered oraz General. Najtańsza opcja, czyli General Admission, zaczyna się od kwoty 99 dolarów (około 370 zł). Za kategorię Preffered trzeba zapłacić od 199 dolarów (około 750 zł). Bilety VIP kosztują od 795 dolarów (około trzy tysiące zł). Tu dowiecie się, co zawiera się w cenie biletów: Wałęsa wyruszy na podbój USA. Wiemy, ile trzeba zapłacić za spotkanie. Drogo? Mało powiedziane