Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska stanęli na ślubnym kobiercu w 2008 roku. Związek reżysera i piosenkarki wzbudzał spore kontrowersje, ponieważ dzieli ich 18 lat. Zakochani nie przejmowali się jednak komentarzami innych i niedługo po ślubie doczekali się córki Kaliny. Józefowicz i Urbańska cenią sobie spokój i ciszę, dlatego mieszkają w Jajkowicach pod Warszawą. 7 czerwca oprowadzili widzów programu "Dzień dobry TVN" po swojej posiadłości oraz pięknej okolicy.

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska pokazali dworek. "Co roku odkrywam nowe zioła"

Józefowicz i Urbańska zaprezentowali w śniadaniówce swój dworek oraz okolicę. Reżyser i wokalistka mają do dyspozycji stawy, stajnię oraz przepiękny ogród. Wnętrze nieruchomości jest niezwykle klimatyczne. W kuchni dominują jasne kolory, które zostały uzupełnione drewnianymi dodatkami oraz roślinami. Józefowicz i Urbańska bardzo cenią sobie kontakt z naturą. Reżyser specjalizuje się w ziołach, które zbiera i suszy. - Zacząłem się zaopatrywać w literaturę i zdałem sobie sprawę z tego, że to jest ogromny gmach wiedzy, niebywałej, którą ludzkość gromadziła przez tysiące lat, przecież nie było aptek, nie było lekarzy. Ludzie sobie jakoś radzili, obserwując naturę, przyrodę, zwierzęta, ptaki i tak dalej. I to jest coś fantastycznego, ja co roku odkrywam nowe zioła (...), my te zioła zbieramy, suszymy, robimy z nich nalewki - opowiadał w programie "Dzień dobry TVN". Zdjęcia posiadłości reżysera i wokalistki znajdziecie w naszej galerii.

Internauci zachwyceni domem Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej. Lawina komentarzy

Po emisji programu "Dzień dobry TVN" internauci ruszyli z komentarzami na temat posiadłości Józefowicza i Urbańskiej. Byli zachwyceni. "Pozdrowienia. Piękne i rodzinne miejsce", "Przepiękne miejsce i wspaniała rodzina", "Cudna kuchnia, świetny klimat i bardzo pozytywni ludzie", "Przepiękna posiadłość. Uwielbiam życie blisko natury", "Pięknie mieszkają", "No, ładnie tam mają" - czytamy w sekcji komentarzy na profilu śniadaniówki na Facebooku.