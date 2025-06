Zenek Martyniuk od lat uznawany jest za "króla disco polo". Wokalista zapracował na to hitami takimi jak "Przez twe oczy zielone" czy "Życie to są chwile". Ostatnio 55-latek znów przyciągnął uwagę fanów. Tym razem jednak nie chodziło o dokonania muzyczne. Podczas jednego z koncertów zaskoczył wszystkich nietypową stylizacją, która nie przeszła w sieci bez echa. Poszło o... buty.

Zenek Martyniuk wystąpił w dziwnych butach. Komentarze internautów to hit: "Co to za żelazka?!"

Pod koniec maja Martyniuk pojawił się na scenie w Bychawie - miasteczku w województwie lubelskim, gdzie wystąpił podczas XXII Ogólnopolskiego Festiwalu w Krainie Pierogów. Jego sceniczny strój od razu przyciągnął uwagę publiczności - do tego stopnia, że prawdopodobnie zgromadzona pod sceną publiczność zamiast skupić się na samym występie, całą swoją uwagę skierowała na obuwie wykonawcy. Artysta miał na sobie jaskrawą, wzorzystą koszulę, skórzane spodnie oraz przykuwające wzrok buty Balmain, warte ponad cztery tysiące złotych. Fragment występu trafił na TikToka, a pod filmem zaroiło się od komentarzy internautów, którzy nie mogli przejść obojętnie obok odważnej stylizacji. Użytkownicy porównywali buty do żelazek, kopyt, a nawet obuwia kosmonauty. "Takie kopytka", "Kocham", "Danka zakupy odwaliła", "Co to za żelazka?!", "Idealnie pasują do stylu disco polo" - pisali, nie kryjąc rozbawienia. Zdjęcia wspomnianej stylizacji zobaczycie tutaj:

Zenek Martyniuk zagra na weselu pod jednym warunkiem. Trzeba zapłacić krocie

W sezonie weselnym wiele osób zastanawia się, jakie są stawki artystów za występ na imprezie pary młodej. Według informacji, do których dotarł "Super Express", najwięcej za koncert życzy sobie Zenek Martyniuk - król disco polo potrafi zaśpiewać na weselu za nawet 50 tysięcy złotych. Choć rzadko pojawia się na tego typu uroczystościach, gdy już się zgodzi, trzeba się przygotować na sporą kwotę. Tuż za nim plasuje się zespół Boys, który oczekuje 40 tysięcy zł za występ na weselu. Michał Wiśniewski oraz Magdalena Narożna (z zespołu Piękni i Młodzi) wyceniają swój występ na około 30 tysięcy złotych. Jak podkreśla Narożna, występy znanych artystów to "ekskluzywna atrakcja", na którą nie każdego stać. A ile trzeba wyłożyć za koncert Sławomira i Kajry i pozostałych wykonawców? O tym przeczytasz tutaj: Weselne stawki gwiazd. Oto absolutny rekordzista. Kto inkasuje najmniej?