W kampanię prezydencką Karola Nawrockiego zaangażowany był nie tylko sztab ekspertów. Z miesiąca na miesiąc coraz większą rolę odgrywała jego najbliższa rodzina. Żona prezydenta-elekta, Marta Nawrocka, aktywnie uczestniczyła w działaniach wyborczych - podróżowała po kraju, wspierała męża i promowała jego program. Aby być bliżej wyborców, działalność rozszerzyła także o media społecznościowe. Jesteście ciekawi, co napisała w pierwszym wpisie na Instagramie?

Marta Nawrocka wspierała męża w kampanii. Taki był jej pierwszy krok w mediach społecznościowych

Marta Nawrocka zadebiutowała w mediach społecznościowych 10 lutego. Na swoim nowo założonym koncie na Instagramie zamieściła wówczas pierwszy wpis, w którym poinformowała, że na czas kampanii zawiesza swoją pracę zawodową, by w pełni wspierać męża. Podkreśliła, że chce być aktywna w kontakcie z ludźmi i liczy na wzajemne poznanie.

Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol i państwo możecie na mnie liczyć

- zwróciła się do wyborców. "Oczywiście w tym czasie chciałabym poznać was, ale też mam nadzieję, że wy poznacie mnie. Do zobaczenia!" - zakończyła. Debiut żony nie umknął uwadze Karola Nawrockiego, który na platformie X opublikował zrzut ekranu jej nowo utworzonego wówczas profilu. "Oficjalny debiut mojej żony Marty w mediach społecznościowych" - napisał.

Marta Nawrocka ma tatuaż na kostce. Ekspertki wyjaśniają, co to oznacza

Marta Nawrocka wzbudziła ostatnio zainteresowanie swoim tatuażem - małą kotwicą wytatuowaną na kostce. W sieci pojawiły się pytania, czy taki tatuaż przystoi przyszłej pierwszej damie. Ekspertka od savoir-vivre, Marta Augustyn, w rozmowie z Plotkiem postanowiła wszystkich uspokoić. Jej zdaniem nie ma powodów do niepokoju. - Zgodnie z tradycyjnym podejściem do protokołu widoczne tatuaże wśród osób pełniących funkcje reprezentacyjne mogą być odbierane jako nieformalne lub kontrowersyjne. W przypadku tak subtelnego i symbolicznego tatuażu potraktowałabym tego typu szczegół z dużo większą tolerancją - tłumaczyła. A co może oznaczać sam tatuaż? O tym przeczytacie tutaj: Ekspertka spojrzała na tatuaż Nawrockiej. Co oznacza? To symboliczny wzór.