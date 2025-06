30 kwietnia media obiegła bardzo przykra wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka. Kucharz chorował na rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór jelita oraz dwunastnicy. Jego śmierć poruszyła bardzo wiele osób ze świata show-biznesu. Przyjaciele z planu "MasterChef" bardzo ciepło wspominają Jakubiaka, o czym świadczy najnowsza wypowiedź kucharza Michela Morana.

Michel Moran nie zapomina o Tomaszu Jakubiaku. "Wszystko było zabawą"

Michel Moran i Tomasz Jakubiak występowali razem w programach "MasterChef" oraz "MasterChef Nastolatki". W nowym wywiadzie kucharz wrócił wspomnieniami do radosnych chwil z planu. "Zawsze, gdy czekaliśmy na start rywalizacji lub mieliśmy naradę, aby wydać werdykt, szliśmy do spiżarni i jedliśmy wędliny, sery. To był lunch. Z Tomkiem wszystko było zabawą" - powiedział w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Moran dodał, że cała ekipa tęskni za Jakubiakiem. "Trudno go zapomnieć, dalej go kocham. Brakuje nam go i nie tylko nam, ale większości ludzi. (...) Pamiętam, jak byliśmy przebrani za farmerów i ścigaliśmy się na minitraktorach... To są rzeczy, których nigdy nie zapomnimy" - skwitował w rozmowie.

Daria Ładocha o Tomaszu Jakubiaku. "Wierzyłam w ten cud do samego końca"

Daria Ładocha również bardzo ciepło wspomina Tomasza Jakubiaka. W poruszającym filmiku opowiedziała o ich przyjaźni. - Nie sądziłam, że tak się sprawy ułożą i wierzyłam w ten cud do samego końca. Wiem, że Tomek byłby na mnie wściekły, że rozpaczam, ale rozpaczam. Był, jest i będzie zawsze moim przyjacielem - zaczęła Daria Ładocha. Prezenterka zaznaczyła, że mogła liczyć na kucharza w najtrudniejszych momentach swojego życia. - Sześć lat temu w majówkę pomagał mi pożegnać mojego ojca, a potem, sześć lat później, życie tak się potoczyło. Jedno jest pewne, jego miłość do gotowania, miłość do ludzi, do młodych ludzi pozostanie - powiedziała. - Życie musi toczyć się dalej i wiem o tym doskonale, ale to, że jest trudno — no jest. Gdziekolwiek jesteś, bądź zawsze z nami - powiedziała poruszona Daria Ładocha.