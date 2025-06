Anna Lewandowska aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Oprócz postów dotyczących jej pasji i strefy zawodowej, żona Roberta Lewandowskiego często dzieli się kulisami czasu spędzanego wśród najbliższych. 6 czerwca na Instagramie trenerki pojawił się wyjątkowy wpis. Okazja była nie byle jaka - 35. urodziny skończył jej brat - Piotr Stachurski. Co za słowa!

Anna Lewandowska świętuje urodziny brata. "Jedna z najwspanialszych osób, jakie znam"

6 czerwca brat Anny Lewandowskiej, Piotr Stachurski, skończył 35 lat. Z tej okazji trenerka podzieliła się w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem, a także skierowała kilka ciepłych słów w stronę solenizanta.

Wszystkiego najlepszego dla mojego brata, przyjaciela i jednej z najwspanialszych osób, jakie znam!

- napisała na InstaStories, dołączając zdjęcie z Piotrem - to samo, które opublikowała rok wcześniej. Zarówno to jak i inne zdjęcia Lewandowskiej z bratem zobaczysz tutaj:

Jak wiadomo, Piotr jest dwa lata młodszy od Anny. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, a artystyczne zdolności odziedziczył po mamie, Marii Stachurskiej, która jest scenografką i pasjonatką malarstwa ikon. Piotr zajmuje się obecnie tworzeniem scenografii do sesji zdjęciowych i pokazów mody, a także maluje obrazy i witraże, które pokazuje w mediach społecznościowych. Jego pasją jest również łucznictwo. Prywatnie Piotr tworzy szczęśliwy związek z Darią, z którą w 2021 roku doczekał się dziecka.

Anna Lewandowska ma wyjątkową więź z bratem

To nie pierwszy raz, gdy Anna w tak osobisty sposób świętuje urodziny Piotra. W 2018 roku trenerka opublikowała wzruszający wpis, w którym podkreśliła, jak silna więź ich łączy. Zwróciła wtedy uwagę na ich różnice - on jest spokojnym artystą, ona pełną energii sportsmenką. On unosi się w chmurach, ona twardo stąpa po ziemi. Mimo tych kontrastów zawsze się wspierają i mogą na siebie liczyć, bez względu na odległość czy okoliczności. "Piotruś, inspiruj dalej, tak jak to robisz. Pozostań sobą - dobrym, pogodnym człowiekiem. Dziękuję, że jesteś" - zakończyła swój wpis w 2018 roku.