Choć Wojtek Sokół konsekwentnie chroni swoją prywatność, nie ukrywa, że od kilku lat tworzy związek z Kingą Kożuch. Na profilu rapera co jakiś czas pojawiają się romantyczne ujęcia pary. Okazuje się, że 23-latka sama również prowadzi aktywnie swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 12. tysięcy osób. Najnowsza publikacja partnerki rapera budzi jednak niepokój. Właśnie poinformowała, że trafiła do szpitala.

Wojtek Sokół przeżywa teraz trudne chwile. Partnerka rapera trafiła do szpitala

5 czerwca Kinga Kożuch, zaniepokoiła obserwatorów wpisem w mediach społecznościowych. Partnerka znanego rapera wyznała, że trafiła do szpitala. Opublikowała zdjęcie z kroplówką i opisała, co ją spotkało. Krytycznie wypowiedziała się na temat samej opieki w placówce medycznej. "Polska służba zdrowia to jest jakiś żart. Osiem godzin czekania na rezonans na SOR" - zaczęła na InstaStories. Szczególnie poruszył ją sposób, w jaki traktowani są starsi pacjenci. "I to jak traktowani są starsi ludzie... mi się łamie serce" - dodała poruszona.

Chwilę później Kożuch uspokoiła jednak swoich obserwatorów, informując, że czuje się już lepiej. Podkreśliła też, jak ważne jest dbanie o zdrowie. "Kochani, ze mną już wszystko okej. A wam życzę dużo zdrowia i uważajcie na siebie" - napisała.

Wojtek Sokół związał się z 25 lat młodszą modelką

Informacja o tym, że Wojtek Sokół związał się z Kingą Kożuch obiegła media w 2023 roku. Ich relacja wzbudzała sporo zainteresowania, m.in. z powodu dużej różnicy wieku - Sokół jest starszy od modelki o 25 lat. Prywatnie 23-latka jest siostrzenicą Kuby Wojewódzkiego. Współpracowała z prestiżowymi markami modowymi, takimi jak Kazar, Big Star, Sinsay czy Dawid Woliński. Jej nazwisko po raz pierwszy pojawiło się w mediach w 2021 roku, kiedy Kuba Wojewódzki opublikował jej zdjęcie na Instagramie, pomagając jej znaleźć pracę po maturze. ZOBACZ TEŻ: Kuba Wojewódzki szuka pracy dla siostrzenicy. Pokazał ich wspólne zdjęcie. To piękna modelka