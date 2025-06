Program "The Voice Kids" dał wielu młodym osobom szansę na zaistnienie w świecie muzyki. Artyści mają otwartą drogę do dalszego rozwoju. Wśród finalistów programu telewizyjnego jest Miłosz Skierski. Dał się poznać w wielu różnych formatach oprócz "The Voice Kids" - "Szansie na sukces", "Must be the music", a nawet wystąpił w finale preselekcji do Eurowizji Junior. Piosenkarz wydał właśnie swój autorski singiel, "Kto kłamie?". Wraz z nim gościnnie wystąpiła Ola Gwazdacz. To również finalistka "The Voice Kids". Fani mogą ją również kojarzyć z "My3". Połączenie głosów bohaterów znanego show muzycznego dało nietypowy finał. Nie mowa jednak o samej muzyce, a słowach w tekście piosenki. Nie da się ukryć, że młodzi artyści bardzo się zmienili.

Finaliści "The Voice Kids" nagrali wspólną piosenkę. Tekst może szokować

Miłosz Skierski i Ola Gwazdacz opublikowali już nową piosenkę - "Kto kłamie?". Nie da się ukryć, że jest to swego rodzaju bunt pokolenia. Ze słów utworu można wyczytać, że autorzy nie chcą udawać, że wszystko jest w porządku. Pojawia się wątek manipulacji, potrzeby wyznania prawdy i zmęczenia emocjonalnego. Istota piosenki została również podkreślona w opisie na platformie YouTube. " Z dziecięcej gwiazdy zmienia się na oczach słuchaczy w głos pokolenia, które ma już dość manipulacji i życia pod dyktando. Utwór to opowieść o buncie podszytym delikatnością - o momentach, w których człowiek czuje, że świat nie gra fair. A mimo to nie chce się poddać. Miłosz i Ola nie silą się na tani dramat, mówią szczerze, czasem niewygodnie, ale zawsze pięknie. Ich głosy spotykają się w przestrzeni, gdzie emocje są surowe, ale niepozbawione czułości" - czytamy.

Miłosz Skierski i Ola Gwazdacz mają nowy utwór. Wcześniej zdobyli popularność w "The Voice Kids"

Słowa piosenki Miłosza Skierskiego i Oli Gwazdacz nie pozostawiają wątpliwości. "Gdy mówiłem szczerze - uciszali słowa, gdy szukałem siebie - gasła znów rozmowa, znowu grali blisko, żeby zranić celnie, pozwólcie mi uciec do mej głowy prędzej" - słyszymy w piosence. "Dajcie żyć w swojej prawdzie" - podkreślają artyści. Śpiewają również o tym, że inni chcą im udowodnić, że się nie nadają. Teledysk do piosenki "Kto kłamie?" będzie dostępny 6 czerwca o godz. 17:00. Czekacie na premierę? ZOBACZ TEŻ: Bomba! Pierwsza taka zmiana w historii "The Voice Kids". Uczestnicy będą zachwyceni