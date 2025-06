Już bez Oli, teraz Jolanta? Spekulacje wokół parkietu "Tańca z Gwiazdami"

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" może być wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim będzie to jubileuszowa edycja, bo już 30. Polsat dwoi się i troi, żeby zaprosić do udziału specjalne gwiazdy. Jak teraz donosi serwis Pudelek, ponoć walczy o udział Jolanty Kwaśniewskiej. Pierwsza dama podobno nie powiedziała "nie" i negocjuje warunki.

Jolanta Kwaśniewska w "Tańcu z gwiazdami"? "To twarda negocjatorka"

Już do 2005 roku "Taniec z gwiazdami" przyciąga tłumy widzów przed ekrany i tłumy gwiazd na parkiet. Do tej pory cieszy się dużą popularnością i zapewnia niezłą rozrywkę. Za nami już 29. edycja, którą wygrali Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Jesienią w telewizji Polsat zobaczymy natomiast 30. edycję "Tańca z gwiazdami", która może zaskoczyć obecnością wyjątkowych gwiazd. Już wiadomo, że w show wystąpi Ewa Minge. Do tego według Pudelka Polsat walczy o obecność Jolanty Kwaśniewskiej. Ponoć była pierwsza dama jest zapraszana do udziału od kilku edycji, ale do tej pory ciągle odmawiała. "Wcześniej kokietowała, że nie umie tańczyć, co nie jest do końca zgodne z prawdą, bo ponoć tańczy świetnie" - powiedział informator Pudelka. Teraz okazuje się, że nie powiedziała od razu i stanowczo "nie".

"Udział Grażyny Szapołowskiej ją trochę oswoił i wyzbył z różnych lęków. Zobaczyła, że kobieta dojrzała w jej wieku może prezentować się z klasą i wdziękiem. Bo ona nie chciałaby kusych kreacji, jakie zazwyczaj mają kobiety w tym programie. Jak już to widziałaby się w długich sukniach i tańcach do powolnych numerów" - dodał informator.

Serwis informuje też, że producentom tak zależy na obecności Jolanty Kwaśniewskiej, że kuszą ją różnymi specjalnymi warunkami i ustępstwami. Zasugerowali nawet ponoć, że część honorarium zostanie przeznaczona na cele charytatywne. "To się bardzo Jolancie spodobało. Ale to twarda negocjatorka, której nie można pospieszać" - podkreślił informator. Co ciekawe, Jolanta Kwaśniewska nie byłaby pierwszą Kwaśniewską na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Wiosną 2006 roku udział wzięła jej córka Aleksandra Kwaśniewska, która zatańczyła z Rafałem Maserakiem i zajęła aż drugie miejsce.