Rajskie wakacje Lewandowskich. Do sieci trafiły zdjęcia

Anna i Robert Lewandowscy są jedną z najchętniej obserwowanych par w polskim show-biznesie. Życiu trenerki fitness i piłkarza przyglądają się na co dzień miliony internautów - zarówno tych z Polski, jak i zza granicy. Małżonkowie postanowili na chwilę odetchnąć i zdecydowali się na wakacje na jednej z hiszpańskich wysp. Tak wypoczywali.

Anna i Robert Lewandowscy na rajskim wypoczynku. Wynajęli jacht!

6 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się w towarzyskim meczu z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na zgrupowaniu nie pojawiła się jednak największa gwiazda polskiego futbolu. Jak twierdzi sportowiec, wszystko przez wyczerpujący okres. "Czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć"– ocenił napastnik we wpisie na Instagramie. W tym czasie Robert Lewandowski postanowił nieco odetchnąć i zresetować głowę u boku ukochanej. Sportowiec wraz z żoną udali się na wakacje na Ibizę. Para została przyłapana przez zagranicznych paparazzi, gdy relaksowali się na luksusowym jachcie. Anna Lewandowska paradowała w granatowym bikini i czarnej, zwiewnej narzutce. Piłkarz pokazał się na jachcie w kolorowych kąpielówkach.

Robert Lewandowski nie pojawił się na zgrupowaniu. Nie pożegna kolegi z reprezentacji?

Nieobecność Lewego wzbudza spore emocje nie tylko ze względu na to, że nie zagra dla reprezentacji Polski. Wielu jest zawiedzionych tym, że nie pożegna Kamila Grosickiego, który 6 czerwca ostatni raz zagra w biało-czerwonych barwach. - Na pewno wiedząc, że Robert jest cały czas czynnym zawodnikiem, byłem pewny, że będę miał przyjemność rozegrać z nim ostatni mecz w reprezentacji. Rozumiem go, jeżeli chodzi o zdrowie, formę fizyczną, to ile meczów rozegrał, ale chciałbym, żeby tu był - stwierdził Grosicki w rozmowie z portalem Meczyki.pl. Dziennikarz serwisu Sportowe Fakty dopytał "Turbo Grosika" o jego odczucia względem nieobecności Lewandowskiego, z którym przez lata grał w reprezentacji. Piłkarz nie odpowiedział bezpośrednio, ale jego wypowiedź była wymowna. - Emocje i przemyślenia zostawię dla siebie - powiedział. Jak jednak informują dziennik "Fakt" i portal Meczyki.pl, Lewandowski ma pojawić się na meczu w Chorzowie.