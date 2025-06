Spice Girls, jeden z najbardziej ikonicznych zespołów popowych lat 90., znów rozgrzewa serca fanów na całym świecie. Z okazji zbliżającego się 30-lecia, członkinie grupy szykują wyjątkowy projekt. Melanie C i Mel B potwierdziły, że trwają już intensywne przygotowania do wspólnego przedsięwzięcia, które ma uczcić okrągłą rocznicę. Choć szczegóły owiane są jeszcze tajemnicą, wiele wskazuje na to, że może chodzić o wielki powrót na scenę - być może nawet w ramach światowej trasy koncertowej. Niektórzy zaczęli zastanawiać się, jak na taki pomysł zareagowała Victoria Beckham. Okazuje się, że nie najlepiej.

Victoria Beckham nie powróci ze Spice Girls?

Geri Halliwell i Victoria Beckham nie są optymistycznie nastawione do powrotu na scenę. Pierwsza z nich wpadła na pomysł, żeby zamiast występu na żywo przygotować wirtualny występ na wzór ABBY. Wokalistki miałyby zostać zastąpione przez cyfrowo stworzone hologramy. Jak podaje informator The Mail, kulisy planowanej reaktywacji Spice Girls nie należą do najłatwiejszych. W przygotowania ma być zaangażowany Simon Fuller - dawny menadżer zespołu, z którym pokłócona jest Victoria Beckham. "Fakt, że to właśnie Fuller pracuje przy projekcie, znów wywołał podziały. Victoria jest wściekła, że dziewczyny postawiły na niego. Nie ma mowy, by dołączyła do tego projektu - twierdzi źródło. Z doniesień wynika, że reaktywacja Spice Girls na pewno się odbędzie, ale na razie nie wiadomo, w jakiej formie i w jakim składzie.

Victoria Beckham ma ważniejsze problemy na głowie. Konflikt z synem przybiera na sile

W mediach huczy o konflikcie Brooklyna Beckhama z rodzicami. W sieci pojawiły się nowe szczegóły dotyczące jego ślubu z Nicolą Peltz, a dokładnie... pierwszego tańca młodej pary. Jak twierdzi źródło portalu People.com, sytuacja miała niespodziewany przebieg przez Victorię Beckham. "Marc Anthony, który przyjaźni się z Beckhamami, zaoferował swój występ jako prezent ślubny. Zanim jednak zaczęła się piosenka, Marc Anthony poprosił Brooklyna, by wszedł na scenę, a potem powiedział przed wszystkimi: Najpiękniejsza kobieta tego wieczoru, zapraszam Victorię Beckham!" - wyjawił informator. Wszyscy mieli być w szoku, kiedy Victoria tańczyła ze swoim synem. Inne źródło portalu donosi, że Nicola wybiegła z sali z płaczem.