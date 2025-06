Donald Trump w styczniu 2025 roku został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jego drodze do Białego Domu wspierał go Elon Musk. Właściciel Tesli jeszcze do niedawna był szefem Departamentu Wydajności Rządu w gabinecie Trumpa. W kilka godzin ich relacja stała się niezwykle napięta i obaj zaczęli publicznie komentować swoje działania. To nie umknęło uwadze czujnym internautom, którzy jak zwykle nie zawiedli i stworzyli masę memów z tej okazji.

Donald Trump starł się z Elonem Muskiem. Memy zalały internet

Na krótko po tym, jak Elon Musk został zwolniony z obowiązków w Departamencie do spraw efektywności, pojawiło się spięcie na linii z prezydentem USA. Miliarder ostro wypowiedział się przeciwko ustawie budżetowej. To nie spodobało się Trumpowi, który stwierdził, że "jest bardzo rozczarowany Elonem". Musk w odpowiedzi stwierdził, że bez niego Trump nie zostałby prezydentem. Później oznajmił, że nazwisko głowy państwa znajduje się w dokumentach Epsteina. Tu przeczytacie więcej o tej sprawie: Zeznania ofiar Jeffreya Epsteina szokują. O jego śmierci wciąż krążą teorie spiskowe. Następnie miliarder ogłosił, że Trump powinien odejść. Doradca prezydenta stwierdził, że Musk powinien został deportowany.

Te wydarzenia szybko stały się obiektem kpin ze strony zagranicznych internautów, którzy masowo zaczęli tworzyć zabawne filmiki oraz memy odnoszące się do konfliktu Trump-Musk. "Zerwanie Muska i Trumpa to najbardziej gejowska rzecz w czasie Miesiąca Dumy (z ang. Pride Month - przyp. red.)". Pojawiła się reakcja jednej z polityczek - Alexandrii Ocasio-Cortez. "Och, dziewczyny się kłócą, czyż nie?" - powiedziała z rozbawieniem. Internauci żartowali również tego, co mogliby o sobie pisać w sieci Trump i Musk. "Ta dziewczyna jest najpodlejszą s**ą, jaką kiedykolwiek poznałem. Nie ufajcie jej. Jest brzydką zdzirą" - słyszymy na jednym z filmików. Pojawił się również mem, na którym Trump przykleja do swojej Tesli napis: "Kupiłem to zanim Elon powiedział, że byłem w samolocie Epsteina". Na innym filmiku możemy zobaczyć śmiejącego się mężczyznę, a internauta podpisał to jako: "Liberałowie, patrzący na to, jak Musk nazwa Trumpa pedofilem, Trump grozi mu deportacją, a MAGA (Make America Great Again - slogan z kampanii Trumpa - przyp. red.) zwracają się przeciwko sobie".

Donald Trump i Elon Musk się kłócą. Polacy również reagują

Afera związana z prezydentem i miliarderem dotarła również na nasze podwórko. Polscy internauci również zdecydowali się stworzyć memy nawiązujące do sprawy. Jeden z nich nawiązywał do słynne już rozmowy Donalda Trumpa i J.D. Vance'a z prezydentem Ukrainy, ale na twarzy Zełeńskiego pojawiła się podobizna obrażonego Muska. Pojawiła się również przeróbka związana ze słynnym zdjęciem Józefa Stalina, który usuwał z fotografii osoby, które już mu nie sprzyjały. W ten sposób zobaczyliśmy Donalda Trumpa u boku Elona Muska, a poniżej prezydenta bez biznesmena u boku.

