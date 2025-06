Paulla na dobre zapisała się na kartach historii polskiej muzyki, podbijając przed laty listy przebojów, takimi hitami, jak m.in. "Od dziś" i "Prosto w serce". W 2025 roku gwiazda wypuściła najnowszy utwór "Na zawsze", z którym postanowiła udać się nigdzie indziej, a na scenę 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Już 13 czerwca usłyszymy Paullę wykonującą piosenkę w czasie konkursu "Premier". Na kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu, gwiazdy stawiły się na konferencji prasowej promującej imprezę, gdzie udzielały wywiadów.

Zobacz wideo Paulla dzięki piosence "Od dziś" dostała kredyt i kupiła dom [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Paulla nie gryzła się w język, gdy padło pytanie o operacje plastyczne. Krótko odpowiedziała

W dniu konferencji Paulla porozmawiała m.in. z reporterką Jastrząb Post. Choć większość wywiadu skupiała się wokół twórczości artystki i jej występu na festiwalu, w pewnym momencie padło też pytanie o operacje plastyczne. - Masz w planach jakieś operacje plastyczne w najbliższej przyszłości? - dopytała Paullę dziennikarka. Zaskoczona wokalistka postanowiła odpowiedzieć dość wymijająco. - A ty masz? - skomentowała krótko artystka, patrząc reporterce Jastrząb Post prosto w twarz. - Nie, nie mam czasu - stwierdziła dziennikarka. - A, ja też - dodała Paulla, uśmiechając się i ucinając ostatecznie temat. Nagranie trafiło na TikToka i w ciągu dnia wyświetlono jest ponad 400 tysięcy razy.

Fani Paulli nie mogą doczekać się jej występu w Opolu. Nie kryli zachwytu nad nową piosenką

Przypomnijmy, że utwór "Na zawsze", z którym Paulla wystąpi w Opolu pokonał ponad 270 innych propozycji nadesłanych do TVP. Ostatecznie artystka zakwalifikowała się z nim do ścisłej dziesiątki konkursu "Premier". Piosenka powstała we współpracy z Michałem Hellfieldem Kacprzakiem, który pojawił się z Paullą na wspominanej konferencji i teamem Crack House. Od premiery "Na zawsze", która miała miejsce 30 maja utwór zebrał wiele pozytywnych ocen słuchaczy. W komentarzach fani piosenkarki nie kryli zachwytu. "Takiej ciebie brakowało - właśnie takiej, przy której przeżywaliśmy te emocje. Dziękuję za tę piosenkę!", "Nareszcie jesteś z utworem, który chwyta za serce", "Jakie to piękne" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.