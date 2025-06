Agnieszka Kaczorowska ma za sobą rozstanie z Maciejem Pelą. Po rozpadzie małżeństwa tancerze dzielą się opieką nad córkami - Emilią i Gabrysią. W kwietniu informator portalu ShowNews.pl informował o tym, że Kaczorowska rzekomo wyprowadziła się z ich wspólnego domu. "Nawet kiedy przypada jej tydzień opieki nad dziećmi, to też jedzie z córkami do tego mieszkania. Nie chcą sobie z Maciejem wchodzić w drogę, zwłaszcza że pod koniec kwietnia może wreszcie uda im się podpisać ugodę" - mówił. Wygląda jednak na to, że Kaczorowska realizuje swoje marzenie o nowej nieruchomości.

Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcia domu. "Tworzę siebie i swoje życie na nowo"

Agnieszka Kaczorowska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia wykonane w środku nowej nieruchomości. Tancerka sfotografowała klucze oraz niewykończone wnętrze - schody prowadzące na piętro oraz duże okna. Zamieściła także kadry z projektantką wnętrz, z którą współpracuje przy urządzaniu nowego gniazdka. "Od kilku miesięcy realizuję swoje kolejne marzenie - w myśl zasady 'bój się i rób!'. Od kilku miesięcy tworzę siebie i swoje życie na nowo. Od kilku miesięcy czuję, jak odrastają mi skrzydła" - czytamy w opisie kadrów Agnieszki Kaczorowskiej. Zdjęcia zamieszczone przez aktorkę znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Kaczorowska o codzienności po "Tańcu z gwiazdami". Co za słowa

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zajęli drugie miejsce w programie "Taniec z gwiazdami". Aktorka podsumowała przygodę w formacie "halo tu polsat". Padły słowa o lękach. - To dla mnie bardzo wyjątkowa edycja. Po pierwsze, to taka edycja po dłuższej przerwie, w którą weszłam z ogromem wątpliwości, lęków, nie wiedziałam, jak będzie. Wiedziałam, że to, co robię, jestem w tym dobra, ale jest tak wiele innych jeszcze czynników. To nie jest jakiś taki najłatwiejszy okres w moim życiu, więc to też miało wpływ na to, że po prostu się bałam. Ale nie jesteś w stanie tego oddzielić. Nie jesteś. Jeszcze w tym świecie medialnym, gdzie tak naprawdę każdy krok jest komentowany i obserwowany. Jestem przepełniona wdzięcznością za ten czas, bo ten taniec, to moja największa pasja - powiedziała.