Jessie J to znana wokalistka, która ma na koncie wiele hitów. Widzowie uwielbiają jej piosenki "Price Tag", "Domino" oraz "Do It Like a Dude". Wokalistka wciąż tworzy nowe utwory i koncertuje, a także aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu pojawił się ważny filmik na temat jej zdrowia.

Jessie J choruje na nowotwór. "Chcę się tym podzielić z moimi fanami"

Jessie J opowiedziała na nagraniu o diagnozie, jaką usłyszała. - Chcę podzielić się tym z moimi fanami i z wszystkimi ludźmi, którzy stale się o mnie troszczą. Dodatkowo też jestem osobą, która dzieli się swoimi przeżyciami. Wcześniej zawsze opowiadałam o tym, co przechodziłam w życiu. Zanim ukazał się utwór 'No Secrets', zdiagnozowano u mnie nowotwór piersi we wczesnym stadium - zaczęła Jessie J. Wokalistka nie traci optymizmu. - Rak jest okropny w każdej postaci, ale trzymam się tego, że jest we wczesnym stadium – powiedziała. Piosenkarka poinformowała o tym, że ma zaplanowaną operację. - To bardzo dramatyczny sposób na zrobienie sobie operacji powiększenia biustu. Zniknę na chwilę po Summertime Ball, żeby się jej poddać – mówiła Jessie J w mediach społecznościowych.

Jessie J może liczyć na wsparcie fanów i znanych osób. "Modlę się za ciebie"

Pod publikacją Jessie J zaroiło się od komentarzy fanów wokalistki. "Trzymamy kciuki za twoje zdrowie i modlimy się za ciebie", "Jessie, wszystko będzie dobrze. Mocno w to wierzę", "Będę się za ciebie modlić Jessie. Wiele przeszłaś przez te lata. Czas na wyleczenie i zadbanie o swoje zdrowie. Przesyłam uściski", "Uwielbiamy cię i jesteśmy pewni, że wszystko będzie dobrze. Skup się na swoim zdrowiu" - czytamy w sekcji komentarzy. Głos pod postem zabrała także Rita Ora. "Jesteś dosłownie moją ulubioną osobą i modlę się za ciebie, wiem, że wszystko będzie dobrze. Moja mama również przez to przechodziła, dlatego dobrze wiem, że operacja i każde leczenie w tej sprawie jest trudne psychicznie, więc jestem tu dla ciebie" - napisała koleżanka Jessie J z branży.