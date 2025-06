Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi podczas kampanii wyborczej. Już 6 sierpnia zostanie oficjalnie pierwszą damą. Żona polityka pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Marta Nawrocka specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz zwalczaniu nielegalnego hazardu. Znajomi z pracy mają o niej bardzo dobre zdanie.

Marta Nawrocka jest "bardzo ciepłą osobą". Koleżanka z pracy wyjawia szczegóły

Agata Jagodzińska, szefowa Alternatywy, czyli związku zawodowego działającego w KAS, nie szczędziła pochwał w kierunku Marty Nawrockiej. "Jest bardzo ciepłą i otwartą osobą. Kiedy wśród naszych pracowników oraz funkcjonariuszy podpytywałam o nią, wszyscy mówią tak samo: pomocna, koleżeńska. Nie natrafiłam na osobę, która miałaby o niej złe zdanie" - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Wspomniała o pracowitości przyszłej pierwszej damy. "Jest bardzo wysportowana. Była w szkole baletowej i to nauczyło jej niezwykłej determinacji, wytrzymałości oraz samodyscypliny. Bardzo nam tym imponuje. Skończyła studia prawnicze i zdecydowała się na pracę w niezwykle wymagającej służbie. Idealnie połączyła ścieżkę zawodową z osobistą i to pomimo iż nie zawsze miała łatwo" - skwitowała Agata Jagodzińska.

Co należy do obowiązków Nawrockiej? "Pracuje w dziale kontroli rynku i kontroluje salony gier z automatami, zwalcza handel nielegalnymi towarami. Bierze udział w akcjach, nieraz musi siłowo wchodzić do jakiegoś lokalu, stosować środki przymusu bezpośredniego, zatrzymywać osoby. Zatrzymywanie przemytników, stawianie zarzutów za przestępstwa skarbowe – to zadania pani Marty" - dodała Agata Jagodzińska.

Marta Nawrocka radzi sobie z hejtem? "Jest na niego bardzo odporna"

W dalszej części rozmowy Agata Jagodzińska wspomniała o negatywnych komentarzach, z którymi mierzy się Marta Nawrocka. "Osobiście jestem bardzo dumna, że wieloletnia funkcjonariuszka służby celno-skarbowej w KAS będzie pierwszą damą. Jestem pewna, że poradzi sobie w tym męskim świecie polityki. Choć z tego, co myślę, będzie starała się jej unikać, raczej zamierza zaangażować się w pracę charytatywną. Bardzo mi imponuje, zwłaszcza tym, jak radzi sobie z hejtem. Trzeba przyznać, że w ostatnich miesiącach hejt towarzyszy jej nieustannie. Jest na niego bardzo odporna" - powiedziała dla "Faktu".