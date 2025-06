Cristina Scuccia zrobiła furorę, gdy 11 lat temu zobaczyliśmy ją na scenie w programie "The Voice of Italy". Zakonnica ze zgromadzenia Orsoline della Sacra Famiglia zachwyciła wówczas jury wykonaniem piosenki Alicii Keys "No One". Wygrała drugą edycję show i rozpoczęła karierę. Po kilkunastu latach Cristina porzuciła zakon i zdecydowała się na świeckie życie. Tak dzisiaj wygląda.

Cristina Scuccia zrzuciła habit. Tak dzisiaj wygląda zwyciężczyni "The Voice of Italy".

Cristina po wygranej w "The Voice of Italy" mogła liczyć na popularność, dzięki której nagrała płytę. Mogliśmy ją również zobaczyć na scenie podczas Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbywały się w Krakowie. W 2019 roku wystąpiła we włoskiej edycji "Tańca z gwiazdami" - tańcząc solo lub w grupie, tak jak nakazywały jej reguły życia zakonnego. Scuccia w 2022 roku ogłosiła, że odchodzi z zakonu. Jak przyznała była to jej głęboko osobista i dojrzewająca przez lata decyzja. Wyjawiła również, że konsultowała to z psychologiem. - Teraz jestem Cristiną. Siostra Cristina jest we mnie. Jeśli jestem tym, kim jestem dzisiaj, to także dzięki niej. Bóg jest dla mnie nadal w centrum wszystkiego i absolutnie w niego wierzę - powiedziała w programie "Verissimo". Dziś Scuccia jest aktywna w mediach społecznościowych, a jej codzienność śledzi ponad 170 tysięcy osób. Nie da się ukryć, że bardzo się zmieniła od pamiętnej, drugiej edycji "The Voice of Italy". Nie tylko zmieniła styl i zaczęła się malować, ale przestała nosić okulary i przefarbowała włosy.

Cristina Scuccia wyjawiła, dlaczego wzięła udział w "The Voice of Italy"

Mimo że Cristina od trzech lat nie jest już zakonnicą, nie ukrywa, jak ważna jest wiara. Niegdyś wyznała, że inspiracją od pójścia do "The Voice of Italy" były dla niej słowa papieża Franciszka. "Od początku swojego pontyfikatu zapraszał on wszystkie osoby konsekrowane, mężczyzn i kobiety Kościoła, do opuszczania klasztorów, aby otworzyć drzwi, aby dotrzeć do krańców świata. Więc poczuliśmy się wezwani do pytania. I tak kiedy zadzwoniła do mnie redakcja, odebrałam to jako znak: aby zanieść słowo Boże tam, gdzie zwykle go nie ma" - przekazała Scuccia w rozmowie z "la Repubblica".