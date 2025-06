Maffashion i Sebastian Fabijański doczekali się syna Bastiana. Chłopiec przyszedł na świat we wrześniu 2020 roku. Celebrytka stara się chronić prywatność pociechy. Tym razem jednak Maffashion postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i w pokazała pokój syna w programie "Dzień dobry TVN". Wnętrze robi wrażenie!

REKLAMA

Zobacz wideo Danilczuk o relacji z Maffashion. "Jestem dumny..."

Maffashion urządziła pokój syna. "Ma bardzo dużo przestrzeni"

Maffashion pokazała przed kamerami pokój Bastiana. W pomieszczeniu znajdują się m.in. duża kanapa, biurko, ścianka wspinaczkowa oraz drabinki sportowe. - To jest królestwo mojego syna. (...) Nie trzeba jeździć na salę zabaw, przynajmniej na razie. Od samego początku starałam się zrealizować go [pokój - przyp.red.] tak, aby on był rozwojowy i rósł razem z nim - powiedziała celebrytka w rozmowie z reporterką Katarzyną Jaroszyńską. Maffashion wspomniała o charakterze swojego syna. - Tutaj ma bardzo dużo przestrzeni do tego, aby te wszystkie emocje i energię spożytkować - powiedziała w programie. Celebrytka zwróciła także uwagę na znajdujące się na podwyższeniu łóżko i gwiezdne motywy na ścianach. - Chyba większość dzieci lubi zabawę w bazę, domek i wydaje mi się, że to miejsce ma taką funkcję. Chciałam, żeby ten pokój był ponadczasowy. Postawiliśmy na kosmos - dodała w programie "Dzień dobry TVN". Zdjęcia pokoju Bastiana znajdziecie w naszej galerii.

galOtwórz galerię

Maffashion skorzystała z usług architektki wnętrz. "Dla Julki ważne było, aby..."

Reporterka programu "Dzień dobry TVN" porozmawiała także z architektką wnętrz Sylwią Szcześniak, która współpracowała z Maffashion. Opowiedziała o kulisach powstawania wymarzonego pokoju Bastiana. - Na początku współpracy Julka pokazała różne inspiracje pokojów dziecięcych, które podobały się jej i Bastkowi, bo dla Julki bardzo ważne było, żeby Bastek lubił tę przestrzeń - powiedziała. Wspomniała także o sklejce, z której wykonano ściankę. Wyjawiła, dlaczego wybrały taki materiał. - Po to, żeby był to naturalny materiał, dzięki czemu pomieszczenie oddycha - wyjaśniła Sylwia Szcześniak w śniadaniówce.