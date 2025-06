Agata i Piotr Rubikowie razem wychowują dwie córki - Helenę i Alicję. Żona kompozytora bardzo aktywnie prowadzi media społecznościowe i chętnie dzieli się sukcesami swoich pociech. Teraz znowu ma powód do dumy.

Agata Rubik nie kryje dumy ze starszej córki. Helena rozpoczęła nowy rozdział w życiu

Po przeprowadzce do Miami córki Rubików błyskawicznie odnalazły się w nowym miejscu. Agata wielokrotnie podkreślała, jak bardzo docenia to, że dziewczynki mogą rozwijać się w międzynarodowym środowisku. Teraz z dumą ogłosiła kolejny sukces starszej córki. Jak poinformowała dumna mama, 16-latka właśnie objęła prestiżową funkcję - została prezydentką młodzieżowego samorządu. "Helena nie zwalnia tempa! Właśnie została wybrana na prezydentkę samorządu młodzieżowego w naszej wsi" - napisała Agata na Instagramie, dołączając krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć jej pociechę. Aktualne zdjęcia Heleny Rubik zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

To nie pierwszy raz, kiedy Agata Rubik informuje fanów o sukcesach starszej córki. W 2023 roku celebrytka pochwaliła się, że Helena rozpoczęła rozpoczęła współpracę z renomowaną firmą mentorską, która skupia wyjątkowych uczniów i studentów z najlepszych uczelni świata. Z humorem dodała nawet, że podsłuchuje rozmowy Heleny z mentorami i... coraz poważniej myśli o powrocie na studia. "Cholernie jej zazdroszczę, że ma takie możliwości. To mega inspirujące. Chyba wrócę na studia" - wyznała wówczas na InstaStories. CZYTAJ TEŻ: Agata Rubik wyjawiła, jakie ma wykształcenie. Będziecie zaskoczeni

Helena Rubik skończyła 16 lat. Urodziny świętowała ze swoim ukochanym

20 maja Helena, starsza córka Agaty i Piotra Rubików skończyła 16 lat. Z tej okazji cała rodzina wybrała się do japońskiej restauracji w Miami. Agata Rubik nie zapomniała o tym, by uroczystość relacjonować w mediach społecznościowych. Pokazała m.in. nietypowy tort z owoców i lodów oraz wyjątkowe ujęcia solenizantki. Na jednym z nich Helena zapozowała ze swoim chłopakiem, co od razu przykuło uwagę obserwatorów. "Śliczna, a jak on na nią patrzy! Ach, młodość", "Przepiękna ci ta córa wyrosła" - komentowali fani.