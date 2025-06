Dorota Szelągowska jest bardzo aktywna na Instagramie. Regularnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania. Nie da się ukryć, że znana architektka i prezenterka programów wnętrzarskich słynie z dużego dystansu do siebie. Chętnie pokazuje się bez makijażu i stroni od instagramowych filtrów. Tym razem jednak zaprezentowała się w całkiem innym wydaniu - wymalowana i wystylizowana. Fanki nie przeszły obojętnie wobec fotografii.

Dorota Szelągowska na nowym zdjęciu pokazała nogi. Internautki ruszyły do komentowania

Na nowym zdjęciu widzimy Dorotę Szelągowską w nieco innym niż zwykle wydaniu. Gwiazda ma modnie ułożoną na bok grzywkę i koczka na głowie, pełny makijaż i jeansową sukienkę o długości przed kolana, a do tego z bufiastymi rękawami i dekoltem. Do zdjęcia zapozowała w otoczeniu kilku kobiet, które były odpowiedzialne za ten look. W opisie Dorota Szelągowska im podziękowała i przy okazji wyjaśniła, gdzie się tak wyszykowała.

"Gościnne występy w 'Masterchefie' - totalnie tęskniłam. Swoją drogą bycie gościem jest ekstra - traktują cię jak króla, będę o tym pamiętać jak wrócimy na plan 'Nastolatków'. Dziękuję, że mnie tak zrobiłyście laski!" - napisała. W komentarzach natychmiast zaroiło się od słów zachwyconych internautek.

"Ale petarda, stylizacja i włosy, i makijaż! Wyglądasz obłędnie!", "Jakie ty masz nogi, miodzio!", "O wow! Totalnie pani pasuje taka fryzura!", "Co tu się zadziało ja się pytam?! Włosy, kiecka, nogi, jeans", "Ty zawsze ładna byłaś, ale tutaj to już totalnie przegięłaś", "Dorotka wygląda rewelacyjnie! Dla mnie super" - pisały oczarowane kobiety.

Dorota Szelągowska chętnie pokazuje się bez makijażu

Dorota Szelągowska nie ma problemu, żeby pokazać się internautom bez grama makijażu na twarzy. A ostatnio poszła o krok dalej - w takim wydaniu pojawiła się na okładce "Wysokich Obcasów". Fotografika, Marta Wojtal, która zrobiła jej zdjęcia, przyznała, że Dorota Szelągowska miała tylko jedno życzenie - chciała pozować kompletnie nieumalowana i poprosiła, by zdjęcie nie było retuszowane, co jest rzadkością.