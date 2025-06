Kayla Hayes przeszła piekło. Została brutalnie okaleczona przez byłego partnera

W wieku zaledwie 17 lat Kayla Hayes doświadczyła koszmaru, który na zawsze odmienił jej życie. W 2017 roku, w Simpsonville w USA, jej były partner, 21-letni Seth Aaron Fleury, nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Gdy Kayla odmówiła powrotu do związku, mężczyzna zaatakował ją w brutalny sposób - ugryzł ją w usta, odgryzając aż 85 proc. dolnej wargi. Napastnik został skazany na 12 lat więzienia. Mimo przeprowadzonej skomplikowanej operacji lekarzom nie udało się przyszyć oderwanego fragmentu ciała kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa Justyny Mazur z Heleną Kowalik. Cykl kryminalny Gazety.pl - Oskarżam. Część druga

Kayla Hayes została brutalnie okaleczona przez byłego partnera. Mimo to się nie poddała

Po ataku życie Kayli legło w gruzach. Musiała zrezygnować z marzeń o karierze w stomatologii, straciła stypendium, a wraz z matką była zmuszona sprzedać dom, by pokryć ogromne koszty leczenia i terapii. Kobiecie nieustannie towarzyszyły: bezsenność, napady lęku, depresja i traumatyczne wspomnienia. - To był dzień, w którym umarła część mnie. Siedziałam w kałuży własnej krwi, z oderwaną wargą na nodze, marząc, by to wszystko po prostu się skończyło - wyznała w sądzie, wspominając dramatyczne chwile. Mimo tak bolesnych doświadczeń Kayla postanowiła się nie poddawać. Dziś, po siedmiu latach, 26-letnia kobieta jest symbolem siły i nadziei. Dzięki wieloetapowej terapii psychologicznej oraz licznym zabiegom chirurgii plastycznej odzyskała pewność siebie Aktualnie kobieta z dumą publikuje zdjęcia na Instagramie, uśmiechając się do świata, a internauci nie szczędzą jej słów wsparcia - nazywają "wojowniczką" oraz "bohaterką".

Kayla Hayes wydała książę. Pomimo osobistego dramatu działa na rzecz innych

Kayla nie tylko odbudowała własne życie - dziś także pomaga innym. Jest autorką książki "She Rises", w której opisała swoją walkę z przemocą, traumę i drogę do uzdrowienia. Publikacja zdobyła prestiżową nagrodę Next Generation Indie Book Awards, a jej historia poruszyła wiele kobiet na całym świecie. Hayes stworzyła również platformę Rise Above, gdzie wspiera ofiary przemocy, edukuje w zakresie rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych oraz buduje społeczność osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami i wspierają się nawzajem.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.