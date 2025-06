Daniel Nawrocki, syn nowo wybranego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, opublikował wideo podsumowujące swoją działalność w kampanii ojca. W nagraniu pojawiła się także partnerka 21-latka, Magda. Co o niej wiadomo?

Daniel Nawrocki pokazał partnerkę. Magda zyskała rozpoznawalność w internecie. Wystąpiła także w telewizji

Syn Karola Nawrockiego opublikował w sieci nagranie, w którym pokazał, jak wyglądała jego praca podczas kampanii ojca. W połowie filmu zatytułowanego "Kulisy zwycięstwa", 21-latek podejmuje rozmowę ze swoją partnerką, Magdą.

Dzisiaj została tylko i wyłącznie ekscytacja. Cały stres, wszystkie niepewności już odeszły już daleko za mnie i dziś jestem szczęśliwa i nie mogę się doczekać tego, co zaraz będziemy oglądali na scenie

- powiedziała dziewczyna Daniela Nawrockiego, a chwilę później czule go objęła.

Obserwatorzy Daniela Nawrockiego zdążyli już poznać Magdę. 8 marca syn prezydenta elekta opublikował ich wspólne zdjęcie, dodając życzenia z okazji Dnia Kobiet: "Drogie Panie, wszystkiego najlepszego! Życzę wam zdrowia, szczęścia i wielu powodów do uśmiechu - na to zasługujecie!". Wcześniej Magda była rozpoznawalna jako nastoletnia mama na Instagramie. Wiosną 2022 roku, będąc w ciąży, wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN". - Zaczęłam sobie do tego telefonu gadać i nagle zostałam zasypana masą wiadomości. Jest masa osób będących w podobnej sytuacji, które nie mają wśród znajomych nastoletnich mam albo przyszłych mam, a potrzebują porozmawiać z kimś, kto jest na podobnym poziomie, etapie - tłumaczyła w programie na żywo.

Daniel Nawrocki debiut w polityce ma już za sobą

Daniel Nawrocki jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i jednocześnie najstarszym dzieckiem Karola Nawrockiego. Oprócz Daniela, prezydent elekt ma także córkę Katarzynę i syna Antoniego. Daniel, podobnie jak ojciec, interesuje się sportem. W 2024 roku zadebiutował w polityce, startując w wyborach samorządowych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Choć nie zdobył mandatu do Rady Miasta Gdańska, został radnym dzielnicy Siedlce. CZYTAJ CAŁOŚĆ: Kim jest Daniel Nawrocki? Ma 21 lat i już startował w wyborach