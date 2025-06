W takiej sukni Nawrocka brała ślub. Zwiewna koronka, a do tego... Jeden element zwraca uwagę

Marta Nawrocka i Karol Nawrocki są małżeństwem już 15 lat. Ich kolejna rocznica ślubu przypadła na czas kampanii wyborczej. Z tej okazji przyszła pierwsza dama opublikowała zdjęcie ze ślubnej sesji. Widać na nim, jaką stylizację wybrała na ten dzień. Z kolei w rozmowie z "Super Expressem" ujawniła szczegóły ślubu.

Marta Nawrocka w dniu ślubu postawiła na koronki. Jeden element nie pasował

Marta i Karol Nawroccy świętowali 15. rocznicę ślubu w dniu 22 maja. Właśnie wtedy Marta Nawrocka opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje w sukni ślubnej u boku męża. Oboje stoją tyłem do obiektywu i wpatrują się w panoramę Gdańska. Choć na fotografii trudno dojrzeć szczegóły ślubnej kreacji Marty Nawrockiej, to jednak widać, że postawiła na długą, lejącą się i zwiewną suknię z koronkowym dołem. Górę kreacji zasłoniła natomiast krótkim bolerkiem z futra. Nie da się ukryć, że o ile suknia wydaje się ponadczasowa, o tyle bolerko już dawno wyszło z mody. Trzeba jednak przyznać, że 15 lat temu mogło być hitem niejednego ślubu.

Ślubną kreację Marty Nawrockiej ocenił dla nas Michał Musiał, stylista włosów i modowy ekspert, który ma na koncie współpracę z wieloma celebrytami. "Marta Nawrocka zdecydowała się na istne szaleństwo. Były koronki, futro i objętościowa fryzura. Uwagę zwracał też powłóczysty tren. Jedno jest pewne - stylizacja ślubna małżonki prezydenta nie należała do skromnych" - powiedział.

"Kolejny piękny rok za nami" - napisała Marta Nawrocka w opisie do zdjęcia, dodając przy okazji emotikon białego serca i czerwonego tulipana. Pod zdjęciem posypały się komentarze od internautek, które składały życzenia i gratulacje parze.

Marta Nawrocka ujawniła kulisy ślubu. "Szczególny dzień"

Marta Nawrocka udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym przyznała, że w tym roku świętowanie rocznicy będzie wyglądać inaczej. Para postanowiła bowiem przełożyć je na czas ciszy wyborczej. "Będzie to rocznica inna niż wszystkie" - powiedziała. Przyszła pierwsza dama ujawniła również, że jej ślub z Karolem Nawrockim miał charakter kameralny i trwał do samego rana. "15 lat temu to był wyjątkowy dzień. Byłam przekonana, że to ten jedyny. (...) Było wesele z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Świetna zabawa, która trwała aż do białego rana" - wyznała Marta Nawrocka.

Żona Karola Nawrockiego opowiedziała też, w jaki sposób poznała swojego przyszłego męża. Okazuje się, że był to czysty przypadek. Odwiedziła przyjaciółkę na gdańskich Siedlcach. Idąc do niej, minęła w przejściu na schodach chłopaka, który "przeszył" ją wzrokiem. "(...) poczułam coś niesamowitego. Poszłam do koleżanki i zaczęłam o nim opowiadać. Jak był ubrany, że był z psem. No i ona mówi, że to pewnie Karol, nasz kolega z osiedla, trenuje boks. Jej chłopak go znał. O tak się zaczęła nasza znajomość. Ujął mnie tym, że nie było dla niego żadną przeszkodą to, że mam 19 lat i dwuletniego synka" - powiedziała Marta Nawrocka.