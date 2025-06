Gąsowski i Głogowska świętują 18. urodziny córki. Tak dziś wygląda Julia

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska swego czasu uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Owocem ich wieloletniego związku jest córka Julia, która przyszła na świat 3 czerwca 2007 roku. Choć ich relacja nie przetrwała próby czasu, oboje pozostają oddanymi i pełnymi miłości rodzicami, co doskonale widać w ich wzruszających wpisach z okazji 18. urodzin córki.

Anna Głogowska wspomina narodziny córki. Opublikowała poruszający wpis

Anna Głogowska w poruszającym poście na Instagramie wróciła wspomnieniami do poranka sprzed 18 lat, gdy dokładnie o 3:27 urodziła się jej córka. Gwiazda we wzruszającym wpisie opisała pierwsze chwile po porodzie z charakterystycznym dla siebie humorem. "Z której ty strony jesteś Agata? Przecież ty jesteś Julka - kulka" - napisała Głogowska, wspominając towarzyszące jej po porodzie myśli. "A ona, taka umęczona, jak mi ją położyli przy głowie, zamiast płakać - powtarzała ciągle to swoje "aha-aha-aha-aha" - kontynuowała żartobliwie w swoim wpisie. Do swoich życzeń tancerka dodała zdjęcie, na którym możemy zobaczyć nie tylko Annę Głogowską wraz z córką, ale i Piotra Gąsowskiego. Na fotografii widać, że cała trójka świetnie czuje się w swoim towarzystwie, na co wskazują ich szczere uśmiechy.

Piotr Gąsowski złożył życzenia córce. Jego wpis łapie za serce

Równie poruszające były słowa Piotra Gąsowskiego. Dumny tata zwrócił się na Instagramie do swojej córki, pisząc o jej wrażliwości oraz wyjątkowym poczuciu humoru. "Nie wiem Julcia, kiedy to wszystko nastąpiło, ale wyrosłaś na świetnego człowieka, a będziesz jeszcze świetniejsza. A najważniejsze, czego Ci życzę, z całego tatusiowego serca to, tego, żebyś miała dobre i ciekawe życie, żeby otaczali cię ludzie, których możesz podziwiać, ale jednocześnie, którzy będą ciebie podziwiali, którzy będą ciebie kochać i których Ty będziesz kochać!" - napisał z ojcowską czułością. W dalszej części swojego wpisu Gąsowski życzył córce odwagi w spełnianiu marzeń i wiary w siebie, podkreślając, że ma w sobie ogromny potencjał, który pozwoli jej osiągnąć wiele. Aktor zaznaczył, że Julia powinna otaczać się ludźmi, którzy ją wspierają i inspirują, ale też potrafią ją docenić i obdarzyć miłością. Dał także do zrozumienia, że niezależnie od tego, co przyniesie życie, zawsze będzie miała wokół siebie bliskich, na których może liczyć. Do swojego wpisu artysta dołączył nagrania pokazujące dorastanie córki.