W ciągu ostatnich lat z "Klanem" pożegnało się wiele gwiazd, które z produkcją były związane od początku. Nikt jednak nie spodziewał się odejścia Barbary Bursztynowicz. Kobieta przez prawie trzy dekady wcielała się w rolę Elżbiety Chojnickiej. Decyzja o rezygnacji nie zrodziła się z dnia na dzień. - Chcę pokazać, że we mnie drzemie potencjał emocji i talentu. Nie będę tu skromna. Wydawało mi się, że on się marnuje. Jestem dla widzów i jestem im wdzięczna, ale muszę się zająć swoim rozwojem - mówiła w "Dzień dobry TVN". Kilka miesięcy po odejściu w mediach pojawiła się informacja o angażu Barbary Bursztynowicz do serialu TVN. Gdzie będzie można ją zobaczyć?

Barbara Bursztynowicz znów na ekranie. Ten serial to prawdziwy hit

Aktorka dołączyła do obsady serialu "Szpital św. Anny", który ukazuje życie i pracę pięciu lekarek tytułowej placówki. W głównej obsadzie znalazły się Joanna Liszowska, Marta Wierzbicka, Ada Szczepaniak, Klaudia Koścista, Jolanta Fraszyńska i Julia Kamińska. Barbara Bursztynowicz wcieli się w rolę Ireny Bursztyn, która jest matką ginekolożki Darii (Marta Wierzbicka). "Na pierwszy rzut oka to kobieta z klasą, zawsze elegancka, uprzejma, o nienagannych manierach. Skrywa jednak mroczny i wstydliwy sekret, który może zrujnować życie jej i jej córki... Czy Darii uda się temu zapobiec?" – czytamy w komunikacie prasowym TVN.

Barbara Bursztynowicz wyznała, z czym musi się zmagać na co dzień. "Jestem WWO"

W niedawnym wywiadzie z magazynem "Wprost" aktorka opowiedziała o swoim nietypowym problemie. Okazuje się, że Bursztynowicz jest WWO - czyli osobą o wysokiej wrażliwości. "Odczuwam pewne bodźce dużo bardziej boleśnie niż inni, którzy nie są nadwrażliwi. WWO to ważny problem, może jeszcze trochę mało rozpoznany. W zawodzie aktorskim zdarzają się takie osoba jak ja. Mają bogatą wyobraźnię, bogate życie wewnętrzne, czują niuanse i wrażliwie postrzegają rzeczywistość. Stąd moja bohaterka, której dałam tak wiele z siebie, ma to ciepło, tę niezwykłą empatię dla otoczenia i tak łatwo ulega emocjom" - podsumowała.