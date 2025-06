Poruszające wyznanie Andrusa o chorej Kołaczkowskiej. Te słowa wyciskają łzy

Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi zachorowała na nowotwór. Wiadomością podzielili się jej przyjaciele z kabaretu, publikując 24 kwietnia poruszający post na Facebooku. "Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka - nasza Aśka - niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór. Ale za jej akceptacją koncerty się odbędą. Nie zostaniemy na scenie sami - w miejsce Aśki pojawią się wyjątkowi goście (tak, kilku - bo jednego to by nie starczyło). I zrobimy wszystko, by było pięknie - dla was i dla niej" - napisali członkowie Kabaretu Hrabi. Dodali również, że cały dochód z trasy zostanie przeznaczony na leczenie Joanny Kołaczkowskiej. "Koszty są ogromne, a wsparcie - bezcenne" - dodali. Artystkę wsparł też jej przyjaciel Artur Andrus. Wypowiedział poruszające słowa.

Artur Andrus wspiera chorą przyjaciółkę. Trudno się nie wzruszyć

3 czerwca 2025 roku w Teatrze Współczesnym w Warszawie odbył się charytatywny koncert "Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko", który został zorganizowany specjalnie dla Joanny Kołaczkowskiej. Środowisko artystyczne, bliscy i dalsi przyjaciele Joanny Kołaczkowskiej postanowili w ten sposób wyrazić swoje wsparcie. Na scenie wystąpili m.in. Fisz, Adam Nowak, Wojciech Waglewski, Grupa MoCarta czy Piotr Bukartyk. Jednym z prowadzących był Artur Andrus, dziennikarz, poeta i artysta kabaretowy, który prywatnie przyjaźni się z Joanną Kołaczkowską.

To właśnie on, stojąc na scenie, zwrócił się do przyjaciółki słowami, które wyciskają łzy. "Czekamy na ciebie, Joasiu. (...) Aśka podjęła heroiczną walkę z chorobą, żeby jej pomóc, żeby pokazać jej, że wspieramy ją. I to dzisiaj, proszę państwa, jest właściwie taki koncert życzeń dla niej. Dla Aśki" - powiedział.

Artyści wystąpią specjalnie dla Joanny Kołaczkowskiej

To jednak nie wszystko. Tak jak zapowiadał Kabaret Hrabi, niedługo odbędzie się specjalna trasa, podczas której na scenie wystąpią lubiani artyści. Będzie można zobaczyć m.in. Hannę Śleszyńską, Macieja Stuhra, Artura Andrusa oraz Kabaret Potem, Agnieszkę "Marylkę" Litwin, Olgę Szomańską, Szymona Majewskiego czy Janusza Radka.