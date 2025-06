Rozenek z osobistym wyznaniem. Jej słowa o show-biznesie pójdą w świat

Małgorzata Rozenek od lat prężnie działa w show-biznesie i rozwija się na wielu polach. Nie tylko brała udział w wielu popularnych programach, ale prowadzi m.in. własną markę modową i rozwija się jako przedsiębiorczyni. Celebrytka była ostatnio gościnią w podkaście "Rezultaty" i miała okazję porozmawiać na temat własnych doświadczeń związanych z karierami kobiet w show-biznesie.

Małgorzata Rozenek przyznała, że kobietom o wiele łatwiej jest zaistnieć w show-biznesie

Małgorzata Rozenek nie tylko jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w Polsce, ale także prężnie działa w sieci jako influencerka. W show-biznesie funkcjonuje już od wielu lat i doskonale zna kulisy branży. W podkaście "Rezultaty" wyznała, że według niej kobietom o wiele łatwiej jest zaistnieć. - W show-biznesie jest tak, że kobiety mają łatwiej, bo gazety z kobietą na okładce sprzedają się dużo lepiej, czytelników portali dużo bardziej interesują losy kobiet - stwierdziła. Zdaniem Rozenek zupełnie inaczej wygląda to w przypadku mężczyzn, którym, jak tłumaczy, o wiele trudniej jest zaistnieć.

Mężczyźni pojawiają się wyłącznie wtedy, kiedy biorą ślub z jakąś kobietą, rozwodzą się z jakąś kobietą, stają się ojcem dziecka jakiejś kobiety albo zrobią coś masakrycznego. Mówię oczywiście wyłącznie o show-biznesie

- podkreśliła.

Małgorzata Rozenek o wyzwaniach, jakie show-biznes stawia przed kobietami. "Dużo łatwiej je strącić"

Małgorzata Rozenek przyznała też, że o ile kobietom łatwiej jest zaistnieć w branży, to z kolei ogromnym wyzwaniem jest dla nich utrzymanie się w show-biznesie, bo łatwiej jest je "strącić" z piedestału, co porównała do wychowywania dzieci.

To jest trochę tak jak w macierzyństwie, w rodzicielstwie w ogóle. Matka musi być naprawdę idealna, żeby była uznana za optymalną matkę, natomiast tato wystarczy, że weźmie swoje dziecko raz na tydzień na plac zabaw i już jest supertatusiem

- podkreśliła Rozenek. Podkreśliła, że to kobieta musi ciężej pracować na swoją pozycję i musi zachować większą ostrożność niż mężczyzna, bo w razie wpadki, to właśnie płci męskiej o wiele więcej i łatwiej się wybacza.