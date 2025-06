Wypadek w domu Narożnych. Skończyło się w szpitalu

Joanna i Dawid Narożni tworzą duet nie tylko na scenie, ale także w życiu. Ukochana wokalisty zespołu disco polo Piękni i Młodzi poinformowała, że w domu pary doszło do dramatycznych scen. Joanna Narożna planowała zorganizować transmisję live dla fanów, ale doznała poważnego urazu i trafiła na ostry dyżur. O szczegółach całego zdarzenia para poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Joanna Narożna trafiła nagle do szpitala. Co się stało? "Mam chyba stopę połamaną"

Joanna Narożna opublikowała za pośrednictwem profilu na Instagramie emocjonalne nagraie. Ukochana wokalisty zespołu Piękni i Młodzi pokazała się w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, ukrywając swoje oczy i poinformowała, co się wydarzyło. W materiale widać, że z trudem powstrzymuje emocje, więc sytuacja była naprawdę poważna.

Miał być live, ale live'a nie będzie. Będzie szpital. Mam chyba stopę połamaną, więc na pewno dzisiaj tego live'a nie będzie. Zobaczymy. Jedziemy właśnie na prześwietlenie i trzymajcie kciuki, bo od godziny to mnie mąż nosi

- poinformowała Narożna w emocjonalnym nagraniu.

Dawid Narożny wyjawił szczegóły wypadku. Do wszystkiego doszło podczas zabawy z synem

Więcej o dramatycznej sytuacji w domu Narożnych poinformował sam wokalistka, który we wpisie, który opublikował na Facebooku, opowiedział dokładnie o tym, co się wydarzyło i jak doszło do wypadku. Narożny opublikował także zdjęcie swojej partnerki ze szpitala, na którym widzimy Joannę Narożną na wózku z nogą opartą o kolano męża. "Ta piękna nóżka uderzyła o kant łóżka tak mocno, że z Marcelem usłyszeliśmy "pęk"… dziś były bardzo duże plany, live, trening, wspólne bieganie, ale jak widzicie, życie pisze różne scenariusze" - czytamy we wpisie. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi poprosił także fanów grupy o kilka słów wsparcia i otuchy dla jego partnerki. "Zdróweczka. Będzie dobrze, ale potrzeba trochę czasu", "Zdrowia kochana, żebyś jak najszybciej wróciła do formy", "Będzie dobrze! Ja też mam kontuzję nogi" - czytamy w komentarzach.