Życie prywatne Karola Nawrockiego od kilku miesięcy budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza, że ten zaangażował w swoją kampanię całą najbliższą rodzinę. Daniel Nawrocki, najstarszy z trójki dzieci Karola i Marty Nawrockich, po tym, jak jego ojczym został prezydentem Polski, zabrał głos w mediach.

Daniel Nawrocki skomentował wygraną ojczyma. "Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tym..."

Daniel Nawrocki to 22-letni syn nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego. Choć nie łączy ich więź biologiczna, Nawrocki wychowuje Daniela od kiedy ten skończył dwa lata i jak sam przyznaje, "czasami o tym zapomina, bo nie zna innego życia jak z Danielem". 22-latek studiuje prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a pierwsze kroki w polityce stawiał jako członek Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie przewodniczył Komisji Kultury i Sportu. Jest także radnym osiedlowym. W 2024 roku bez powodzenia startował z listy PiS do Rady Miasta Gdańska, zdobywając 1117 głosów.

W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" Daniel Nawrocki podzielił się swoimi emocjami po wygranej ojczyma. Zaznaczył, że rodzina jeszcze nie podjęła decyzji, jak zmieni się ich życie po wyborach prezydenckich.

Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tym, gdzie będziemy mieszkać i co będziemy robić. To dopiero przed nami. Wiemy, że jest tata i zawsze mamy pewność, że wszystkim się zaopiekuje

- powiedział Daniel Nawrocki.

Marta Nawrocka zabrała głos ws. córki. Zwróciła się do konkretnej grupy

Podczas wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego uwagę wielu przyciągnęła jego siedmioletnia córka Kasia, która z uśmiechem i spontanicznością występowała przed kamerami. Niestety, jej obecność w mediach wywołała falę hejtu w internecie. W obronie dziewczynki stanęły znane osoby, m.in. Karolina Korwin-Piotrowska i Paulina Młynarska, które nie kryły oburzenia z powodu ataków na dziecko.

Po kilku dniach milczenia głos zabrała Marta Nawrocka, mama Kasi. W swoich mediach społecznościowych opublikowała nagranie ze zdjęciami córki, podkreślając, jak ważne są dzieci i jak wielką miłością darzą je rodzice. Następnie zwróciła się do tych, którzy atakują nieletnich w sieci. "Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak słowa mogą ranić. Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się z więc z prośbą do Państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu" - podsumowała.