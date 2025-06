Córka Elona Muska ponownie zaskoczyła internetową społeczność. Po tym, jak kilka miesięcy temu Vivian Jenna Wilson publicznie pochwaliła piosenkę "Gaja" Justyny Steczkowskiej, teraz postanowiła pójść o krok dalej. Sposób, w jaki doceniła naszą reprezentantkę na Eurowizji, z pewnością zaskoczy samą gwiazdę.

Zobacz wideo Steczkowska liczyła na wsparcie od Górniak na Eurowizji? Ta reakcja to hit!

Vivian Jenna Wilson tańczy do piosenki Steczkowskiej. Córka Elona Muska doceniła "Gaję"

4 czerwca Vivian Jenna Wilson opublikowała na TikToku krótkie wideo, na którym wykonuje taneczny układ inspirowany choreografią z eurowizyjnego występu Justyny Steczkowskiej. Wideo trwa zaledwie kilka sekund, ale trudno oderwać od niego wzrok. Widzimy na nim, jak córka Muska tańcząc na drewnianej posadzce, energicznie i z dużym zaangażowaniem odtwarza charakterystyczne ruchy znane z występu polskiej wokalistki. Nagranie błyskawicznie przyciągnęło uwagę zarówno fanów artystki, jak i samej Vivian, a internauci w pozostawionych komentarzach nie szczędzą komplementów. "Córka Elona tańcząca do "Gai" to mój ulubiony odcinek crossoverowy", "Justyna Steczkowska jest królową tak samo jak ty", "Tak, ta piosenka była niesamowita" - pisali rozentuzjazmowani fani. Wśród opinii nie brakuje również oznaczeń Justyny Steczkowskiej. Wkrótce przekonamy się, czy polska artystka odniesie się do sprawy.

Vivian Jenna Wilson już wcześniej chwaliła Justynę Steczkowską. Artystka nie kryła zaskoczenia

To nie pierwszy raz, kiedy Vivian Jenna Wilson daje wyraz swojemu zachwytowi nad twórczością Justyny Steczkowskiej. Już w marcu na platformie Threads wyznała, że piosenka "Gaja" na dobre zagościła w jej głowie, a jej niezwykły klimat i unikalne brzmienie wywarły na niej ogromne wrażenie. Wtedy też wokalistka z dużą wdzięcznością zareagowała na wcześniejsze słowa córki Muska, podkreślając, że jest zaskoczona faktem, iż jej utwór dotarł aż za ocean. - To jest dla mnie największy szok z możliwych. Po pierwsze Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w ten konkurs, no bo też nie należą do Europy. Jak ta piosenka do niej dotarła? Nie wiem, jestem w takim szoku, bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. Nawet wrzuciłam na swoje story, że wow - powiedziała gwiazda w rozmowie z Pomponikiem.