Marta Nawrocka dodała długi wpis i posypały się komentarze. Kobiety podzielone

W niedzielę 1 czerwca Polacy zdecydowali, że nowym prezydentem kraju będzie Karol Nawrocki, który w drugiej turze pokonał Rafała Trzaskowskiego i zdobył 50,89 proc. głosów. Karol Nawrocki jest mężem Marty Nawrockiej, która od początku kampanii jest bardzo aktywna na Instagramie. Niemal codziennie publikuje nowe posty, pod którymi internauci zamieszczają tysiące komentarzy. Nic więc dziwnego, że gdy żona prezydenta elekta dodała długi i pełen emocji wpis, dziękując wyborcom i wyrażając wsparcie dla swojego męża, Polki też ruszyły do komentowania.

Marta Nawrocka podzieliła kobiety. Zero wątpliwości, co o niej myślą

Żona Karola Nawrockiego w instagramowym wpisie zwróciła się też do kobiet - podziękowała im za wsparcie, obecność i zaufanie. "Szczególnie chcę podziękować kobietom - byłyście z nami od samego początku, dodawałyście sił i nie zwątpiłyście w nas ani przez chwilę" - napisała Marta Nawrocka. Nie jest tajemnicą, że wyborcy tradycyjnie są podzieleni. Nic więc dziwnego, że podobnie jest z kobietami, które według statystyk w większości głosowały na Rafała Trzaskowskiego. Wśród komentarzy pod wpisem Marty Nawrockiej wyraźnie widać ten podział - jedne kobiety wyrażają swoją radość i aprobatę wobec żony Karola Nawrockiego, a inne dużą nieufność. Co jednak ciekawe, mimo że niektóre Polki wprost przyznają, że nie głosowały na Karola Nawrockiego, to jednocześnie wyrażają duże wsparcie wobec jego żony.

"Czekałam na taką Pierwszą Damę. Powodzenia", "Cieszę się, że mamy tak wspaniałą Pierwszą Damę. Jest Pani niesamowicie silną i dzielną kobietą! Takiej Damy nam potrzeba!", "Pani mąż nie był moim wyborem, ale jako kobieta szczególnie pani życzę wytrwałości i dużo siły. Wierzę, że jako Pierwsza Dama sprawdzi się pani doskonale, bo jest pani silną kobietą, z krwi i kości. Powodzenia!" - piszą kobiety.

W komentarzach widać jednak również duży zawód i brak zaufania w stosunku do Marty Nawrockiej. "Pani Marto, skoro mąż taki opiekuńczy i dobry, to może powinna mu pani powiedzieć, aby zadbał o kobiety i ich prawa, i zostawił kobietom wybór, czy chcą, potrafią i czy dadzą radę urodzić dziecko z gwałtu i niepełnosprawne, a nie tylko dziecko miłości? A szczególnie niech pani podpowie, aby mąż zajął się pomocą matkom dzieci z niepełnoprawnościami, bo takiej pomocy te matki nie mają", "Czy zadba również o bezpieczeństwo tych, którzy głosu nie mają, czyli zwierząt?!", "Pani, jako matka i kobieta, godzi się na takie traktowanie kobiet w Polsce?" - piszą inne internautki. Marta Nawrocka nie zareagowała na żadne z dodanych komentarzy i nie wdawała się w dyskusje.