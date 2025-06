Taylen Biggs to młoda dziennikarka, która szturmem podbiła czerwone dywany. Choć ma zaledwie 11 lat, słynie z błyskotliwych, często zaskakująco trafnych i lekko pikantnych pytań, które potrafią wytrącić z równowagi nawet największe gwiazdy. Jej dziecięcy urok w połączeniu z niewiarygodną pewnością siebie sprawia, że rozmowy z nią są nie tylko zabawne, ale też wyjątkowo autentyczne. Ostatnio w ogniu jej pytań znalazła się Jennifer Lopez. W pewnym momencie piosenkarkę zamurowało.

Jennifer Lopez nie wiedziała, co powiedzieć. 11-latka zaskoczyła ją tym pytaniem

"Wyobraź sobie, że obserwuje cię twoja młodsza wersja. Co mogłaby powiedzieć?" - wypaliła Taylen. Przez ułamek sekundy widać było, jak piosenkarka zamarła. Po chwili jednak uśmiechnęła się, wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić. Lopez przyznała, że w ostatnim czasie - szczególnie w minionym roku - często myśli o swojej "wewnętrznej Jenny". - Muszę oddać jej zasługi - powiedziała cicho, z wyraźnym wzruszeniem w głosie. - To ona to wszystko zrobiła. To jej dzieło. Był to jeden z tych rzadkich momentów, w których wypowiedź gwiazdy nie brzmiała, jak wyuczona kwestia. Piosenkarka opowiedziała, jak przez lata tkwiła w nieustannym cyklu - ciężkiej pracy, udowadniania swojej wartości i gonitwy za kolejnym celem. Dziś ma zupełnie inne podejście. - Chcę po prostu cieszyć się każdą chwilą. Być tu i teraz, i naprawdę to doceniać. - przyznała.

Jennifer Lopez opowiedziała o rozwodzie. Tak sobie poradziła

Na początku 2025 roku Jennifer Lopez i Ben Affleck podpisali papiery rozwodowe. W najnowszym wywiadzie z "El Pais" piosenkarka wróciła do rozstania i trudności, z którymi musiała sobie poradzić. "Miałam naprawdę trudny rok. Wydarzyły się nieoczekiwane rzeczy. I tak przeczytałam wiele książek. Dużo zagłębiałam się w siebie. Medytowałam. Dużo się modliłam. Chciałam poprawić moją relację z Bogiem. Chciałam naprawdę umocnić jedność z rodziną, którą jestem ja i moje dzieci, moje bliźniaki. Powiedziałam: 'Obiecuję wam, że to trudny czas, ale zobaczycie, że wyjdę z tego silniejsza i lepsza'. Obiecałam im to i dotrzymałam słowa".