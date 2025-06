Już w sierpniu Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski. Obecnie to stanowisko piastuje jeszcze Andrzej Duda, który postanowił zaprosić swojego następcę na spotkanie. Głowa państwa podjęła prezydenta elekta tuż po powrocie z Litwy. Panowie odbyli rozmowę w Pałacu Prezydenckim. To wydarzenie wzbudziło spore poruszenie w sieci, czego wynikiem są liczne memy. Zobaczcie sami!

REKLAMA

Zobacz wideo Duda zabrał głos po zwycięstwie Nawrockiego. "Cieszę się z tego"

Andrzej Duda spotkał się z Karolem Nawrockim. Memiarze nie zawiedli

Wybory prezydenckie 2025 już za nami. Emocje powoli opadają, ale okazuje się, że memiarze nadal mają się dobrze. Kolejny raz mogli się wykazać, gdy 3 czerwca Andrzej Duda spotkał się z Karolem Nawrockim. To stało się inspiracją do powstania kolejnych, zabawnych obrazków. Na wszystkich memach możemy zobaczyć prezydenta i jego następcę w objęciach. "Andrzej i Karol siłujący się jak dwa młode niedźwiadki, Pałac Prezydencki, koloryzowane" - to oczywiście nawiązanie do słów prezydenta, który określił kibolskie ustawki, w których miał brać udział Nawrocki, właśnie jako siłowanie się młodych niedźwiadków. "Spotkanie w sprawie przejęcia mieszkania", "Andrzeju, spokojnie, to tylko klucze", "Ale za dożywotnią opiekę? Za dożywotnią opiekę!" - czytamy na innych memach, które odnoszą się do słynnej już afery mieszkaniowej Nawrockiego. Nie zabrakło popkulturowych nawiązań. "Lannisterowie przesyłają pozdrowienia" - brzmi napis na jednym z obrazków, co oczywiście jest odwołaniem do "Gry o Tron".

MemyOtwórz galerię

Stylistka oceniła Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. To doceniła

W rozmowie z Plotkiem Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła stylizacje obu polityków.

"Andrzej Duda od dawna nie było tak perfekcyjnie ubrany" - przyznała, choć skarciła jego fryzurę. "Gdyby nie dość niefrasobliwa fryzura - to znaczy włosy obcięte bez absolutnej dbałości o kształt głowy - to byłby to jeden z najlepszych looków jaki miał w ostatnich latach" - podkreśliła. U Karola Nawrockiego pojawiły się jednak błędy. Stylistka doceniła marynarkę, ale nie obyło się bez wpadki. "Jeśli chodzi o spodnie, to tutaj zostało jeszcze dużo do dopracowania" - zauważyła ekspertka. Tutaj przeczytacie więcej: Stylistka spojrzała na buty Dudy. Powinien je zostawić Nawrockiemu w prezencie. Wspomniała o "niefrasobliwej" fryzurze